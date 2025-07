Así ha sido la intrahistoria del fichaje de Marcus Rashford

Fichar un jugador nunca es fácil. Pero más difícil es hacerlo sin que prácticamente nadie tenga constancia de ello. De esta manera tan simple se explica el fichaje de Marcus Rashford por el Barça. Camuflado tras el ruido de Luis Díaz y Nico Williams, un paciente Rashford supo esperar su turno consciente de que la limitante situación económica del club iba a obligar a Deco a que se inclinara por él. Mediante este artículo os contamos la intrahistoria de la negociación.

El nombre del extremo británico salió hace muchos meses y precisamente lo destapó este periódico. Toni Juanmartí contó en exclusiva en Sport el pasado 10 de enero que el Barça entraba en la puja por hacerse con los servicios del jugador.

Apenas una semana más tarde, los agentes del jugador británico se reunían con Deco en Lisboa aprovechando que el Barça se enfrentaba al Benfica en la capital portuguesa. En esa reunión el club azulgrana le hizo saber que ‘Rash’ no era el único candidato pero sí gustaban sus cualidades. Y no precisamente poco. Especialmente a Hansi Flick, que siempre ha sido un admirador de su estilo de juego.

La negociación fue larga y repleta de altibajos

Los meses fueron pasando y ambas partes nunca perdieron el contacto. Eso sí, hubo momentos de altibajos como en cualquier negociación, especialmente en el tramo en el que el Barça se lanzó con todo para fichar a Nico Williams. El jugador, al ver el fuerte interés de la entidad azulgrana pensó que debería buscar otro equipo pero aún así fue paciente y aguantó. Curiosamente lo hizo desde Marbella, lugar de vacaciones en el que se ‘machacó’ entrenando en solitario alejado del ruido.

El jugador quería que el mundo se hiciera eco de su esfuerzo para ponerse a tono y publicaba diariamente sus ejercicios en el gimnasio a través de sus redes sociales. La afición, que no siempre fue muy partidaria de la prioridad de la dirección deportiva, Luis Díaz, pedía día tras día que el club se decantara por la opción más viable económicamente, que no era otra que Rashford.

Marcus Rashford fue descubierto por Van Gaal y Hoek / Manchester United

La intermediación de Arturo Canales

Lo que más ha sorprendido a la afición azulgrana es la discreción y el secretismo con los cuales se ha llevado a cabo este fichaje. Tras meses hablando de Luis Díaz y Nico Williams, el sábado se conoció un principio de acuerdo entre Manchester United y Barça para fichar a Rashford. Así, de la nada. Un sábado de verano que parecía normal y corriente activó rápidamente a la afición y a la prensa del Barça. Nadie informó que el acuerdo estuviera cerca y eso ha gustado mucho a la parroquia culé y al club, que lleva tiempo exigiendo discreción a muchos representantes sin éxito.

Ayer, el mismo Canales, acompañado por su socio Fernando Solanas pasaron una larga noche de negociaciones en la Ciutat Esportiva repasando el contrato con los abogados del jugador. La reunión, que empezó pasadas las ocho de la tarde, culminó minutos antes de la una de la madrugada. Mediante esta operación la entidad azulgrana ha comprobado que la intermediación del agente maño siempre es una garantía, lejos de las constantes filtraciones y especulaciones que salen de otros agentes supuestamente ‘aliados’.

Rashford, el nuevo 14 del Barça / Dani Barbeito

Cabe destacar también que una de las piezas clave en la operación —ha estado presente en todas y cada una de las reuniones— ha sido Kosti Theoharides, el responsable de fútbol británico de la agencia de representación, que se ha encargado de intermediar entre la familia Rashford, el Barça y el United. Una tarea nada fácil que se ha culminado tras varios meses de negociaciones.

La autorización del United

Pese a que la operación en ningún momento corrió peligro, el jugador apenas tenía un acuerdo verbal con el equipo azulgrana, por lo que quería viajar a Barcelona cuanto antes. Sin embargo, se encontró con un problema poco común. Oasis, el famoso grupo británico alquiló un avión privado para aterrizar en Manchester y alquiló el espacio aéreo durante un tiempo determinado que impidió que el jugador pudiera despegar. Por ese motivo, el jugador tuvo que viajar a Nottingham, una localidad situada a una hora y media en coche de Mánchester para alquilar un avión privado desde ahí y viajar a Barcelona.

Marcus Rashford llega a las oficinas del Camp Nou para firmar el contrato / efe

Un anuncio constantemente inminente

Los usuarios de Twitter que siguen más de cerca la información del Barça no entendieron porque el anuncio no se llevó a cabo antes. El jugador entrenó ayer por la mañana con sus compañeros al margen del grupo y, aunque es cierto que se estaba recuperando de una lesión que sufrió hace meses, lo cierto es que el club no quiso tomar ningún riesgo haciendo que el jugador británico entrenara a alta intensidad con sus nuevos compañeros antes que todas las partes hubieran firmado el contrato. Por la tarde, ya con su firma sobre el papel, Rashford pudo incorporarse activamente a la sesión para por fin compartir el mismo césped que Lamine Yamal, jugador con el que llevaba meses hablando por redes.

El Barça se asegura de esta manera cubrir la posición que tanto llevaba esperando. Marcus Rashford ya es culé.