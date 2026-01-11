Así ha sido el día de los jugadores del Barça antes del Clásico de Supercopa

Los jugadores del Barça ya descansan concentrados en Yeda, instalados en el exclusivo Ritz-Carlton Jeddah, a pocas horas de disputar la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid. Durante toda la jornada, los futbolistas del Barça no han salido del hotel. Por la mañana han llevado a cabo una ligera sesión de activación para soltar piernas y después de una comida temprana, los futbolistas han descansado en sus habitaciones antes de hacer la sesión de vídeo pertinente para partir rumbo al King Abdullah Stadium, escenario del gran clásico.

En el vestuario se respira especial ilusión antes de enfrentarse al eterno rival, especialmente entre los jugadores más jóvenes que viven la rivalidad de ambos equipos desde que son pequeños. El recuerdo del último enfrentamiento en el Santiago Bernabéu, donde el Barça cayó derrotado, sigue presente, aunque desde entonces el equipo encadenó una racha muy buena que ha reforzado al grupo.

Un día tranquilo para la directiva

Mientras tanto, parte de la directiva ha aprovechado la mañana para hacer algo de deporte y desconectar. Joan Laporta y Enric Masip han optado por jugar al pádel y rebajar tensiones en un día que siempre se vive con especial intensidad cuando hay un clásico en juego.

Laporta y varios ejecutivos también disfrutaron anoche de una cena distendida. En este sentido, cabe destacar que la presencia del mandatario en distintos restaurantes de alto nivel responde a invitaciones habituales en Arabia Saudí, donde existe una gran tradición futbolística y un notable entusiasmo por recibir a figuras del fútbol europeo.

Dos horas y media antes del inicio del encuentro, la expedición azulgrana saldrá hacia el estadio para llegar alrededor de las 20:30 hora saudí.