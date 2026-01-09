Así ha sido el día de descanso del Barça en Jeddah

El Barça ha vivido un día distinto hoy en Jeddah (Arabia Saudí). Tras una sesión de entrenamiento muy dura realizada ayer, Hansi Flick decidió dar descanso a la plantilla. El técnico alemán apretó al máximo a todos los futbolistas, incluidos aquellos que no jugaron la semifinal, y quiso compensar ese esfuerzo con un día libre antes de la final.

Durante la mañana varios jugadores salieron del hotel Ritz-Carlton en pequeños grupos para conocer la ciudad. Algunos aprovecharon para pasear, otros para descubrir rincones históricos y muchos para probar la gastronomía local. Gerard Martin, Tommy, Diego Kochen y Dro salieron juntos en una gran furgoneta y pasaron buena parte del día recorriendo distintos puntos de la ciudad. Otros futbolistas prefirieron planes más individuales, como Frenkie de Jong, que decidió salir solo para dar una vuelta tranquila para conocer la cultura local.

Mientras tanto, el fútbol no desapareció del todo. Directivos y familiares del club organizaron una pachanga en un campo de fútbol cercano al hotel. El equipo de los familiares se llevó la victoria por cuatro goles a tres. En el conjunto de los directivos jugaron Joan Laporta, Deco, Joan Soler y Enric Masip, junto a Samir Chamkha, amigo íntimo de la junta, y familiares y amigos de Raphinha, criados en Brasil y con gran habilidad para jugar al fútbol.

Marc Andre Ter Stegen llegó ayer a la Jeddah y durante el día de mañana se espera que llegue Gavi. Por su parte Diego Kochen seguirá en la ciudad integrado como un miembro más del primer equipo.