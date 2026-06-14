El 'show' de Laporta en el Lanxess... cantó, bailó y lloró

El Barça de balonmano escribió este domingo en Colonia su decimotercera página dorada en la historia de la Champions y redondeó hasta 50 el número de Copas de Europa de la entidad, 53 años después de que el hockey patines lograse la primera en 1973.

El club ha respaldado al equipo en Colonia, empezando por un Joan Laporta que siguió con pasión la semifinal del sábado que se decidió en el tiempo extra. Junto a él, el directivo Joan Solé, el director de secciones profesionales Xavi O'Callaghan, el coordinador Joan Marin y el asesor a la presidencia Enric Masip, el directivo Josep Ignasi Macià y Xavier Corbella, jefe de los servicios médicos del club. Y este domingo llegó el presidente, Rafa Yuste.

Laporta disfrutó como un niño con la victoria del Barça por 37-34 ante un Füchse Berlin plagado de estrellas y amplió una estadística sensacional. El presidente electo vivió el quinto título en Colonia en sus cinco presencias en el Lanxess. ¡No ha visto nunca perder al Barça!. "Es verdad", dijo a SPORT.

En cuanto al equipo recibió el título como campeón de la Champions, Laporta y Yuste corrieron a la pista. A menos de tres semanas de ser proclamado otra vez presidente, agarró el trofeo y lo levantó mientras los jugadores y el cuerpo técnico lo coreaban. Cantó el 'We're the champions', se abrazó con todos los jugadores, con un Carlos Ortega por el que apostó y con Masip.

Un poco descamisado, Laporta tan solo repitió "muy contento" un par de veces al ser requerido por la prensa catalana. Su apuesta por el balonmano este fin de semana le salió redonda una vez más y habrá que ver si, una vez que se confirme el 1:1, se apuesta por una sección que sigue haciendo juegos malabares por los 'recortes'. Eso sí, la gestión del presupuesto es sensacional, con 'Oca' al frente de los números y Joan Marin, de los jugadores.

Antes de marcharse, el dirigente barcelonista sí tuvo unas breves palabras para la Cadena SER. "Tengo mucha alegría. ¡Campeones otra vez! Todos los culés se merecen las 50 Copas de Europa. Es histórico lo que está haciendo el balonmano del club", comentó.

"Es un honor tenerlos a todos (los jugadores y los técnicos del balonmano) en el club. Lo hemos trabajado mucho y nos lo merecemos. Estoy muy feliz y también muy agradecido a estos jugadores, a los técnicos y a todos los que lo han hecho posible durante todos estos años", concluyó Laporta.

Antes de tomar el relevo de su amigo Rafa Yuste, el club aún podría sumar otros dos títulos ligueros. El fútbol sala empieza este martes la final de la Liga a las 21.00 horas contra ElPozo Murcia en el Palau. Y el baloncesto inicia el miércoles su asalto a la Liga Endesa en la pista del Valencia Basket (20.00 h).