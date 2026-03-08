El 'show' de Lamine Yamal deslumbra en Europa: próximo objetivo, Newcastle

No es descabellado asegurar que Lamine Yamal llega a los octavos de final de la Champions League en el mejor momento de su aún corta carrera deportiva: lo demuestran sus cifras, pero también las sensaciones con las que aterriza, junto a sus compañeros, en Newcastle para afrontar el regreso de la gran competición europea.

El '10' del Barça, que nunca había firmado un hat trick con el primer equipo -lo hizo ante el Villarreal-, volvió a demostrar en Bilbao su capacidad para resolver partidos: lo hizo con una acción individual extraordinaria, un disparo a la escuadra de Unai Simón que permitió al equipo azulgrana sacar adelante un partido especialmente áspero y rearmarse para la Champions.

Lamine Yamal, uno de los protagonistas en la carrera por el Pichichi de LaLiga / AFP7

Buena parte de la prensa inglesa destacó el papel de Lamine en la victoria azulgrana en Bilbao: su gol, "de bellísima factura" según 'The Guardian', fue lo único rescatable de un Barça más funcionarial que brillante.

Lamine "colocó un disparo espectacular lejos del alcance de Unai Simón, ya dentro del área, después de enganchar un pase de Pedri en el estadio de San Mamés: fue el 19º gol de la temporada para el futbolista de 18 años, que además prolonga su gran racha en LaLiga", destaca por su parte la BBC.

La propia web oficial del club azulgrana lo resumió así: "no diga gol, diga Lamine".

Recuerda además el club que Lamine "ya suma 19 esta temporada, superando su mejor marca como jugador del primer equipo del Barça el curso anterior (18)". Nunca vieron los barcelonistas un Lamine tan inspirado: y lo que está por llegar.

No fue un gol cualquiera. Y no llegó en un momento cualquiera: en San Mamés, Lamine firmó su gol número 400 con la camiseta del Barça, desde que llegó al club siendo un crío, en edad prebenjamín. Toda una vida marcando goles con la camiseta del Barça, en todas las categorías inferiores del club hasta llegar al primer equipo.

Fue, además, su gol 50 como jugador profesional (contando los tantos que ha firmado como barcelonista y como internacional español), y se consolida como el máximo goleador del equipo azulgrana esta temporada.

Raphinha celebra con Lamine el tanto del Barça / Javier Zorrilla / EFE

Su mejor momento

En su 'prime' como jugador, Lamine será el mejor argumento ofensivo del Barça en el partido ante el Newcastle. El joven jugador azulgrana suma ya 19 goles y 14 asistencias, unas cifras que le colocan como el futbolista más decisivo de la plantilla tanto en la definición como en la creación.

No es solo una sensación, sino una realidad sostenida por los datos. Lamine marca, asiste y desequilibra. Lidera también el apartado de MVP's, con 8 distinciones, muy por delante del resto de compañeros. Es, como hace pocos días apuntaba el diario 'The Guardian', la mezcla idónea entre "belleza y peso competitivo".

Inglaterra, un examen

Lo podrá demostrar en suelo británico, la cuna del fútbol, hogar de la Premier, que pasa por ser la mejor liga del mundo. Solo en una ocasión ha jugado Lamine en territorio inglés, la derrota de esta temporada ante el Chelsea (3-0). No fue un buen día para él ni para el equipo. Cuando el Barça jugó en Newcastle (0-2), Lamine estaba lesionado.

Será, por tanto, una oportunidad de oro para que Lamine saque a relucir todo su talento en la cuna del fútbol, con todos los focos de la prensa anglosajona apuntando hacia él. Lamine ya fue campeón de Europa precisamente ante Inglaterra, pero ahora, con el regreso de la Champions, podrá demostrar 'in situ' por qué es un jugador diferente.

Hipotético Balón de Oro

Con Dembélé pasando un momento no especialmente bueno, y con Mbappé lesionado y sin fecha de regreso, tampoco es descabellado pensar en que si hoy se entregase el Balón de Oro, Lamine estaría en lo más alto del podio: bien es cierto que jugadores como Harry Kane o Haaland presentan cifras goleadoras impresionantes durante este curso, pero el impacto de Lamine, su capacidad para desbordar por banda y además ver puerta, no tiene parangón en el fútbol actual.