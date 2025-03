El show de Lamine Yamal no tiene fin

Otro recital de Lamine Yamal. Y ya hemos perdido la cuenta. Frente al Girona, el genio azulgrana de solo 17 años volvió a ser decisivo para encarrilar una victoria que llegó más tarde de lo previsto, y con susto incluido tras el gol inesperado de Danjuma en la primera acción que merodeó sobre los dominios de Szczesny. Su sola presencia condiciona de una forma abismal a todas las defensas rivales. No tiene precio.

No hizo falta que Lamine anotara una sola diana en la goleada final ante el Girona para dejar constancia de su enorme trascendencia cada vez que pisa un terreno de juego. Y no será que no lo intentó en multitud de ocasiones. El de Rocafonda buscó el marco de Gazzaniga por activa y por pasiva. Sin embargo, una defensa plagada de ayudas, varias intervenciones providenciales del meta argentino e incluso un travesaño enlos minutos finales evitaron el ansiado gol de Lamine.

Pero la providencia también sonrió a Lamine en la acción clave para romper la defensa del conjunto de Michel. Una falta lateral lanzada por el canterano azulgrana fue desviada por Krejci con la mano y sirvió para abrir el camino de los tres puntos.

Pero el futbolista volvió a ser mucho más que alguna acción puntual y desequilibrante. El delantero, que una vez más eludió todo tipo de rotaciones pese a su aportación con la selección española, fue una pesadilla para Miguel y toda la banda izquierda del Girona. Encaró todas las veces que pudo y cuando tuvo dificultades para entrar en juego no tuvo problemas en replegar metros y apostar por sus habituales slaloms letales.

A estas alturas de temporada, y pese a la evidente acumulación de minutos, Hansi Flick no parece estar excesivamente preocupado por la carga de trabajo que acumula el crack del Barça. Partido tras partido, el genio siempre está a punto para frotar la lámpara culé.

Es cierto que en alguna ocasión Lamine pecó de precipitación a la hora de buscar el hueco necesario para disparar ante Gazzaniga, pero a sus 17 años el delantero se ha ganado todo el derecho del mundo a encarar cada vez que lo estime oportuno e incluso cometer algunos errores a la hora de tomar decisiones en los metros finales. Solo es cuestión de paciencia para que Lamine perfeccione aún más su juego.