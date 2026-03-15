El 'show' de Joan Laporta: de comer canalones a emocionarse por ver varias grúas

Joan Laporta está en su salsa. El candidato a la presidencia del FC Barcelona está disfrutando de una jornada electoral por todo lo alto, donde se le ha podido ver hablando con socios, y también acompañando a Sergi Busquets, Aitana Bonmatí o Danny Cruyff, esposa de Johan Cruyff, entre otros.

El expresidente del Barça atendió a los medios de comunicación y dejó uno de los grandes momentos del día al confesar cómo está gestionando los nervios, dejando claro que "procuro no encerrarme en la carpa, más allá de que he comido canelones y una tortilla de patatas en deconstrucción, que, por cierto, estaba buenísima. Nos la han traído como catering".

"No me gusta estar mucho rato en la carpa, me gusta pasear y saludar a la gente. Vamos a ir al partido, a la grada. Me lo voy a pasar bien seguro y espero que ganemos. Es fundamental para que el día sea completo. Tenemos que ganar al Sevilla y, después, esperar el resultado de las elecciones", señaló.

Sobre lo que hará si gana las elecciones, Laporta se sinceró: "Si ganamos, iré a darle un beso a mi madre y luego, seguramente, iré a celebrarlo".

¡Llega Joan Laporta! Aclamado con gripos de "president" / Archivo

"Es una jornada de ensalzamiento del barcelonismo, de un club muy bien organizado, me ilusiona ver a nuestros ejecutivos, velando para que todo salga perfecto. Tengo el agradecimiento y apoyo de los barcelonistas. Esto me gusta mucho. Es increíble, el nivel de participación", compartió.

En ese momento, Laporta se giró y se emocionó al ver varias grúas: "Ya es una realidad, es muy agradable de verlo. Esto está en marcha, latente en los corazones de todos los culés".