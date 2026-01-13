El show del fichaje 'Cancelado'

Todo comenzó a las 13:00 horas, cuando Joao Cancelo fue citado para firmar su nuevo contrato con el presidente Joan Laporta en las oficinas del Camp Nou. Media hora después, a las 13:30, en la sala de prensa esperaban ya más de 50 periodistas para seguir la comparecencia del portugués, que regresa a Europa, de nuevo, de la mano del Barça. La expectación era máxima.

Joao Cancelo llega al Camp Nou para firmar su cesión / DAVID BERNABEU

Pero todo pareció romperse en un instante. El club, que ya había publicado la noticia en redes sociales, lo eliminó todo. Y el propio Cancelo retiró cualquier rastro del fichaje de sus perfiles. Por unos momentos, se mascaba la tragedia: ¿se había roto la cesión? ¿Se había escapado el fichaje en el último minuto? La incertidumbre era total.

Tras unos veinte minutos de tensión, apareció Jordi Nomdedeu, responsable de prensa, para calmar los ánimos: no se había roto nada. La explicación era más técnica que dramática: en lugar del habitual proceso, la documentación se estaba firmando e intercambiando en directo, lo que retrasaba la rueda de prensa prevista, aunque aseguraba que todo se resolvería antes de comer para el futbolista, que recupera el dorsal que usó en su primer año como blaugrana.

Media hora más tarde, la espera tuvo un nuevo giro: el club aclaró que se trataba de un contratiempo sin importancia, causado por un documento que había solicitado el Al Hilal. Al parecer, los saudíes, acostumbrados a comprar jugadores y no a cederlos, pedían un trámite adicional de última hora. El Barça envió el documento y, finalmente, sobre las 15:00 horas, anunció que todo estaba hecho, el jugador había firmado y se podía considerar oficialmente nuevo jugador del Barça.

Bocatas para todos

Pero la rueda de prensa no sería inmediata: Cancelo tenía una comida personal y, para no ir con prisas en su comparecencia, se decidió posponer el encuentro con los medios. Como compensación a los periodistas que habían esperado pacientemente desde la una del mediodía, el club ofreció comida gratis, un gesto que combinaba cortesía con humor ante el caos de la mañana.

El Barça comunicó también que a las 16:45 el fichaje se confirmaría definitivamente en redes sociales, sin borrados ni sobresaltos. Solo quedaba esperar a que Cancelo apareciera en la sala de prensa, poner los micrófonos en posición y cerrar el capítulo de un fichaje que, por unas horas, tuvo a todos con el corazón en un puño y el bocata y el café en la mano.