El "shit november" se adelantó a octubre

El FC Barcelona regresó del Santiago Bernabéu con una derrota en el primer clásico de la temporada por 2-1. El triunfo del Real Madrid le mantiene como líder en solitario, ahora, con cinco puntos de ventaja respecto a los blaugranas. Este fue el partido que cerró el mes de octubre, unas semanas complicadas en Can Barça que dejan sembradas algunas dudas, pero con la certeza de que la situación se puede revertir y que la temporada es todavía muy larga.

En el vestuario culer no necesitan echar la vista muy atrás para trazar un paralelismo. ¿Recuerdan el "shit november" de Hansi Flick? La temporada pasada, en el primer año del técnico alemán en el banquillo blaugrana arrancó con buenas sensaciones, pero el equipo se vino abajo en noviembre: tres victorias, un empate y dos derrotas. El germano acuñó este concepto después de golear al Mallorca por 1-5 para cerrar el mes de noviembre.

Lo que no se esperaba el bueno de Flick era que diciembre también sería igual o más movido con otra mala racha de resultados. Entre noviembre y diciembre, el Barça disputó 11 encuentros, cuyo balance fue de cinco victorias (Espanyol, Estrella Roja, Brest, Mallorca y Borussia Dortmund), dos empates (Celta y Betis) y cuatro derrotas (Real Sociedad, Las Palmas, Leganés y Atlético de Madrid).

La historia, todos recordamos cómo terminó. Con el inicio de 2025, los catalanes hicieron un cambio de chip brutal y encadenaron 24 partidos seguidos sin perder (21 victorias y tres empates). Una racha que le permitió alzar la Supercopa de España, alcanzar las semifinales de la Champions League y la final de la Copa y recuperar el liderato en la Liga.

Buscan repetir el guion

¿Por qué no podría suceder lo mismo en esta campaña? Es cierto que los resultados del Barça no han acompañado, con las derrotas frente al Paris Saint-Germain, Sevilla (esta de forma incomprensible) y Real Madrid; pero la complejidad de mantener un nivel sobresaliente durante tantos meses es casi utópica. Siempre hay bajones a lo largo de la temporada e, igual que el año pasado, mejor tenerlo ahora con tiempo de reacción que no en abril ya sin margen.

El nivel de dificultad aumenta notablemente si se le añade el 'hándicap' de una larga lista de lesionados. Piezas tan importantes en el engranaje blaugrana como Joan Garcia, Raphinha o Lewandowski, sin olvidar a los Gavi, Olmo o Christensen estuvieron ausentes en el Bernabéu. No obstante, jugadores de la talla de Balde, Fermín o Lamine Yamal también han pasado por la enfermería culer.

El Barça tiene diez partidos por delante para cerrar el año con buenas sensaciones con dos claros objetivos: dar un paso de gigante en la clasificación directa para los octavos de final de la Champions League y mantenerle el pulso al Real Madrid en LaLiga. Elche, Celta de Vigo, Alavés, Betis, Osasuna y Villarreal en la competición doméstica; además de Brujas, Chelsea y Eintracht de Frankfurt en el torneo de las estrellas.