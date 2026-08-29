Sheila, madre de Lamine Yamal, zanja el debate sobre sus orígenes: "Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es"

Lamine Yamal es un jugador que va más allá del fútbol. El futbolista del FC Barcelona es una auténtica estrella tanto en el césped como a nivel mediático. El extremo, nacido en Mataró y criado en Rocafonda, ha mostrado en varias ocasiones las figuras que componen su familia.

En el universo mediático que rodea a Lamine, hay un nombre que todo el mundo conoce y es el de 'Hustle Hard', Mounir Nasraoui, el padre del jugador. Es la persona que más ha aparecido a nivel mediático, destacando por su personalidad y por no perderse ningún partido. Y en la otra parte, más en la sombra, hay una persona que sostiene a Lamine, y esa es Sheila Ebana, su madre.

Una vida normal, sacrificada por su hijo

Originaria de Bata (Guinea Ecuatorial), Sheila emigró a España siendo una adolescente y dio a luz a Lamine a los 21, cuando tenía una relación con Mounir Nasraoui. Ambos se separaron cuando él tenía solo tres años, pero ella decidió quedarse en Cataluña por su futuro y el de su hijo.

Como bien explica en el documental '304', a través de varias entrevistas y voces en 'off', su madre es una de las figuras más imprescindibles en su vida. Fue un apoyo incondicional pese a marcharse a vivir a La Masia con 12 años. "Mi madre trabajaba en el McDonald's y con lo poco que teníamos, cuando venían las fiestas, estábamos muy felices. Me compró unaPlayStation. Todo lo que le dé no podrá ser el mismo que lo que me dio ella. Mi madre ha sido uno de mis referentes cuando era pequeño", dice.

"Cuando llegaba a casa lo que hacía era hablar conmigo, hacía la comida y se marchaba a trabajar", afirmó con una sonrisa. La madre del futbolista tiene 39 años y se ha posicionado como la figura esencial detrás del estrellato de su hijo. Cuando Lamine jugaba en La Torreta, Sheila tomó una decisión clave: quedarse en Granollers, trabajar duro y dedicar su vida al crecimiento de su hijo.

Lamine Yamal, junto a su familia: su madre Sheila Ebana y su hermano Keyne Yamal / Sport.es

La educación de su madre y los consejos vitales

Sheila reside ahora en el Maresme, junto a su hijo Keyne. Este verano está descansando en una zona tranquila, y llevando a su hijo al campus de verano junto a los demás niños y niñas. Sheila es feliz y ahora es una estrella en redes sociales, con 200.000 seguidores en Instagram y con cerca de 1,5 millones en Tiktok.

La madre acostumbra a subir videos en las redes sociales, sobre todo junto a Lamine y su hijo. Ha dejado de trabajar, tras muchos años en la hostelería trabajando duro. Subió un video felicitando a su hijo por su 18 cumpleaños: "Aunque los años pasen y vayas creciendo, en mi corazón seguirás siendo mi pequeño. Felices 18, hijo mío, que seas siempre muy feliz. Te quiero un montón", decía.

Lamine, además, le dedicó un agradecimiento permanente a su madre por el esfuerzo que realizó para protegerle de las preocupaciones que ella soportaba. "Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo. Entonces, a lo mejor no tenía la mejor infancia del mundo, pero ella hacía que solo viera lo bonito y disfrutar. No tengo nada que reprochar", reconoce.

Lamine Yamal con su madre Sheila Ebana / Instagram @lamineyamal

Raíces ecuatoguineanas

Sheila Ebana nació en Guinea Ecuatorial y siempre ha estado muy unida a su hijo. “Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es”, decía en Rac1 hace unos años.

Sin embargo, Lamine, nacido en Esplugues, decidió jugar con España, además de la temptación de Marruecos, país orígen de su padre.

No obstante, Lamine también se siente ecuatoguineano, por su familia. En una entrevista con GQ, enseñó el plato preferido que le hace su madre antes de los partidos. Consiste en un plato de arroz con pollo y salsa de cacahuete, 'una comida típica de Guinea Ecuatorial', afirmaba.

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Su madre lleva una vida discreta y vive en Premià. Cuando se divorció del padre de Lamine, Sheila pidió su traslado en el McDonald's de Mataró para poder estar en el de Granollers y apuntar a su hijo al C.F. La Torreta.