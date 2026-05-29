Shearer, contundente: "No me entristece nada que Gordon haya fichado por el Barça"

El exjugador Alan Shearer, una auténtica referencia del Newcastle, fue muy claro al hablar de la salida de Anthony Gordon hacia el Barça y no se mostró nada contrariado por su salida: "Sé que ha marcado goles esta temporada, sobre todo en la Champions League. Marcó seis goles en liga, tres de ellos de penalti. Pero no hay duda de que tiene talento, pero si ese talento no está totalmente comprometido, hay que dejarlo ir, y así lo han hecho. Creo que es un buen acuerdo para ambas partes. Cuanto antes se cerrara el trato, mejor, para que el Newcastle pudiera planificar y seguir adelante", aseguró en 'Betfair'.

Shearer destacó que el club va a seguir adelante como siempre lo ha hecho a pesar de su partida: "No me molesta en absoluto que se vaya. Supongo que cuando un jugador quiere irse y ha dejado claro que ya no le apasiona jugar para el club, está bien, hay que hacer lo mejor para el club. Nadie es más importante que el club, así que es un buen acuerdo para el Newcastle, ante todo, y también es un muy buen acuerdo para Anthony Gordon, así que le deseo mucha suerte. Hay que agradecerle lo que ha hecho. Creo que, sin duda, ha generado opiniones encontradas durante su etapa en el Newcastle. Pero sí, le deseo mucha suerte. No tengo ningún problema".

El exfutbolista creía que Gordon se iba a ir al Bayern y le sorprendió el movimiento del Barça: "Me sorprende que el Barcelona pague 70 millones de libras por él, más variables, porque no creía que el Barça tuviera ese dinero. Es decir, aunque quizás estén jugando con astucia y ahora tengan ese dinero para gastar. Lo que harán ahora con Rashford es una incógnita; no sé si tendrán a Rashford y a Gordon a la vez. Pensaba que Gordon iría más bien al Bayern de Múnich, porque ha habido muchos rumores sobre el equipo alemán. Pero el Barcelona apareció a última hora y sí, me sorprendió un poco que pudieran reunir esa cantidad de dinero, aunque no hay que pagarlo todo por adelantado, sino a lo largo de la duración del contrato".

Shearer entiende que la operación económica es buena para el Newcastle: "Creo que es un buen trato para ambos. Creo que lo es para ambas partes, para Anthony y para el Newcastle. Claramente, quiere irse. El entrenador no lo ha alineado en las últimas cinco o seis semanas. Creo que hay algo de... uno nunca querría que le volvieran a morder, como les pasó el verano pasado. Si podrían haber sacado más por él, no lo sé. Supongo que ahora es el momento adecuado para que puedan planificar. Y si ese es el caso, y le conviene al Newcastle, es el trato correcto y es el momento adecuado, entonces sí, está bien. Si son 70 millones de libras o lo que sea, entonces han obtenido una buena ganancia con él".

Y recalcó que el Newcastle no podía vivir una situación similar a la que sucedió con Isak el pasado verano cuando se fue al Liverpool en el último día de mercado: "Creo que el Newcastle quedó marcado por el caso Isak y no puede volver a encontrarse en esa situación. Es evidente que Anthony Gordon quiere irse, así que supongo que lo que piensa el Newcastle es: bueno, si ese es el caso, conseguimos lo que podamos por él, y luego empezamos a planificar y a no volver a encontrarnos nunca más en esa misma situación".