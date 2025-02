'Shark-trick' de un Ferran desatado

Ferran Torres ya lleva 10 goles esta temporada, uno menos que Lamine Yamal. Es un dato que suena casi exótico pero que resume el crecimiento exponencial del ariete en las últimas semanas. Solo Lewandowski (30) y Raphinha (23) han marcado más goles que ellos dos.

Ante el Valencia, el club de su tierra, volvió a demostrar que su influencia en este equipo a menudo está infravalorada. Esta vez con un hat-trick arrollador. Tres goles (en sus tres primeros remates) y la sensación de que hace semanas que piensa más como un '9' que como un extremo. Guardiola ya se dio cuenta cuando lo tuvo en el City que pocos delanteros eran tan eficientes sin balón.

"En esta nueva posición, Ferran nos hace movimientos al espacio del nivel de los mejores delanteros, como Jamie Vardy. Es un buen finalizador y es muy joven", señaló entonces. Y esta temporada el 'Tiburón', mote que él mismo se puso el curso pasado para reforzar su autoestima, se ha creído más que nunca su rol de sustituto de Lewandowski.

Hat-trick de Ferran Torres / Valentí Enrich

La liberación de Ferran

Ferran parece haberse desbloqueado mentalmente; ahora fluye en el campo y su lenguaje no verbal ya no transmite la frustración de otros tiempos. Es como si hubiera aceptado su papel en este equipo. En lugar de frustrarse por no ser titular indiscutible, está siendo eficiente en cada oportunidad que le está dando Flick como alternativa a 'Lewy'.

Esta vez con tres goles en la primera mitad que fueron un retrato preciso de sus mejores cualidades. En el primero, anticipándose a un defensa en un centro al espacio poniendo el pie de primeras. Una jugada que empezó con un centro preciso de Balde, que está a un nivel asombroso desde hace semanas. También con una precisión inédita en sus primeros pasos con el primer equipo.

El segundo tanto de Ferran fue un ejercicio de oportunismo. Esta vez aprovechó un balón rechazado por Dimitrievski a disparo de Lamine para enviar el balón a la red. El colegiado anuló en primera instancia el gol por un supuesto fuera de juego pero el VAR concedió el tanto.

Ferran aún tuvo tiempo en la primera mitad de firmar un hat-trick tras agarrar un balón en la frontal y enviarlo ajustadísimo al palo. Una acción fulgurante que demostró el estado de confianza del futbolista.

A pesar de la alegría evidente, se impuso la contención en cada celebración, de nuevo haciendo un gesto con las manos, pero esta vez con una camiseta y un mensaje sentido: "No olvidemos Valencia". A pesar de marcarle a su exequipo, y del gran momento que vive en el Barça, Ferran no se olvida ni de su tierra ni de las consecuencias de la DANA. "Es duro ver al club de tu infancia y de tu vida sufrir así".