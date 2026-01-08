Shane Kluivert, el tapado de Belletti: "Mejora en cada partido..."

Shane Kluivert empieza a dejar de ser una promesa observada con lupa por su apellido para convertirse en una pieza cada vez más útil en el Barça Atlètic. El delantero fue titular el miércoles en el empate ante el Valencia Mestalla (2-2) y continúa dando pasos adelante en un filial marcado por la juventud y las bajas, pero también por la confianza del cuerpo técnico. Suya fue la asistencia a Guille en el segundo gol azulgrana.

Las lesiones de Sama Nomoko, Ureña y Gistau han abierto un escenario nuevo para el atacante neerlandés, que ha ido ganando protagonismo partido a partido, especialmente actuando como ariete. Un rol que no es el más natural en su carrera, pero en el que Belletti está encontrando una alternativa interesante en un equipo en constante reconstrucción. Una de las claves es la evolución física del neerlandés, que en los últimos meses está logrando amoldar su cuerpo a la exigencia del fútbol profesional.

Tras el encuentro, el técnico brasileño quiso poner en valor el contexto en el que están creciendo sus jugadores: “El papel de los juveniles es evidente. Hay más jugadores menores de 18 años que mayores. Cuando vienen, están preparados, tienen muy buena mentalidad, entrenan con nosotros y conocen la intensidad y los conceptos del equipo”, explicó. Sobre Shane, fue claro: “Va mejorando en cada partido y va cogiendo confianza”.

Kluivert, que cumplió 18 años en septiembre, conoce bien lo que es vivir bajo el foco. Llegó al Barça con solo nueve años procedente del PSG, convertido ya en una comidilla de la cantera por su apellido y por una exposición mediática poco habitual a esas edades. Antes incluso de destacar como futbolista, su figura generaba impacto en redes, algo que le acompañó durante sus primeros años en La Masia.

La generación de Lamine

Con el paso del tiempo, su nombre fue quedando en un segundo plano al compartir generación con talentos como Lamine Yamal, Cubarsí o Marc Bernal. Mientras otros explotaban de forma precoz, Shane seguía un camino más discreto, alejado del ruido y centrado en encontrar su sitio.

Futbolísticamente, su perfil también se ha ido redefiniendo. A diferencia de su padre, Patrick Kluivert, Shane es un delantero menos corpulento con cualidades más propias de un extremo que de un ‘9’ clásico.

En categorías inferiores actuó mayoritariamente como extremo izquierdo a pierna cambiada, en equipos de enorme talento junto a jugadores como Baba Kouroma o el propio Nomoko. En las últimas temporadas se ha visto un Shane se encuentra cada vez más cómodo como extremo derecho ya que allí puede asistir con mayor facilidad.

Ahora, de la mano de Belletti, se está probando como ariete. Un proceso que requiere tiempo, confianza y gestión de cargas, algo que el técnico tiene muy presente: “Son jugadores muy jóvenes que están aguantando bien. Como entrenadores tenemos que cuidarles con los minutos”, subrayó, citando también a otros casos como Pedro o Toni, aún con 17 años.

Sin hacer ruido y sin exigir protagonismo, Shane Kluivert empieza a encontrar su espacio en el Barça Atlètic. En un filial lleno de juventud y condicionado por las ausencias, su progresión ya no es solo una cuestión de apellido, sino de rendimiento y confianza ganada sobre el césped.