FC BARCELONA
Shane Kluivert, el improvisado '9' del Barça tras los pasos de su padre
Hansi Flick testó al canterano como punta ante el Udinese, posición en la que su progenitor Patrick Kluivert marcó 122 goles en 257 partidos
El Barça busca un '9' con Julián Álvarez como gran objetivo. El argentino se incorporó este lunes a los entrenamientos del Atlético de Madrid y su entorno, como hemos explicado en SPORT, asegura que tiene la intención de insistir para lograr su salida. Mientras, el Barça empezó a sondear alternativas que, por unos motivos o por otros, se fueron cayendo (la lesión de Junior Kroupi) o quedando en 'stand by'.
Desde la cantera, los hay que buscan aprovechar su oportunidad. El egipcio Hamza Abdelkarim irrumpió con mucha fuerza, aunque no pudo repetir en Udine el protagonismo que había tenido días antes en Birmingham, cuando firmó un doblete. Precisamente, cuando fue sustituido por Hansi Flick ante Udinese, el técnico alemán hizo una prueba y ubicó en punta a Shane Kluivert. El extremo, por una media hora, emuló la posición que su padre, Patrick Kluivert, ocupó en el Barça en 257 partidos oficiales, en los que marcó 122 goles.
Para Shane Kluivert no fue una ubicación desconocida, pero sí muy poco habitual. El lugar donde más puede explotar su velocidad, capacidad de desborde y juego combinativo es el extremo. Pero se movió bien por la zona de peligro y no desentonó.
Flick, obligado a improvisar
Las temporadas están para hacer pruebas y más cuando el entrenador no puede disponer todavía de la totalidad de su plantilla. También hemos visto en estos partidos situaciones muy poco habituales como al centrocampista Brian Fariñas jugando unos minutos en el lateral diestro, justamente porque Héctor Fort fue ubicado como central.
Hansi Flick está cerca de poder contar con los internacionales que faltan por llegar y será el momento para muchos de los canteranos de 'despertar' de su sueño y volver al Barça Atlètic. Shane Kluivert pasó la primera criba y se quedó por delante de otro extremo que había llamado la atención poderosamente, como Álex González.
Shane Kluivert busca su camino, con la carga que siempre llevan los hijos de futbolistas que han sido muy famosos, y la necesidad de hacerse un nombre por sí mismo. De hecho, aunque Flick le hiciera jugar de '9', las características del neerlandés son muy diferentes. Patrick, de 50 años, era un 'caza goles' del área, un depredador con un radio de acción delimitado, y Shane tiene más recorrido y las virtudes más propias de un extremo.
Shane sigue dando pasos
Shane Kluivert se consolidó la temporada pasada en el Barça Atlètic con Juliano Belletti tras subir del Juvenil A. Marcó dos goles y repartió dos asistencias en una temporada complicada para el equipo. Con contrato hasta 2028, la idea es que se convierta en una de las piezas fundamentales del equipo.
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