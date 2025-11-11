Shane Kluivert, no hará un Huijsen: "Yo, Países Bajos"

Shane Kluivert, el pequeño de los hijos del mítico Patrick Kluivert, ha debutado esta temporada con el Barça Atlètic a sus 18 años. El extremo derecho pasó en una temporada de estar en el Juvenil B a alternar el filial y el Juvenil A, donde está haciendo grandes actuaciones en la UEFA Youth League.

En estos momentos que está empezando su carrera profesional, el extremo debe decidir a qué selección quiere representar. Nació en Países Bajos, pero ha vivido muchos años en España, algo que él mismo reconoce, aunque no tiene dudas con su decisión: "He vivido más tiempo en España que en los Países Bajos, así que me siento un poco español. Pero Países Bajos es mi país. Cuando mis amigos me preguntan si quiero jugar para España, siempre les digo que mi corazón pertenece a los Países Bajos", explicó en una entrevista en ESPN.

Un caso muy similar al de Dean Huijsen, aunque con distinto final. El joven central del Real Madrid nació en los Países Bajos, pero vivió casi toda su infancia en Málaga. Cuando empezó a explotar en el Bournemouth, tuvo que elegir si ir con el país de sus familiares o con el país de donde se sentía. Finalmente, el merengue debutó con España precisamente ante los Países Bajos en los cuartos de final de la Nations League.

Dean Huijsen celebra un gol con España. / Agencias

De hecho, Shane ya está en dinámica de la selección neerlandesa. Ahora mismo está con la sub-19 preparando la fase de clasificación para el Campeonato Europeo ante Chipre, Kazajistán e Irlanda. De sus tres hermanos, solo Justin ha debutado con la selección absoluta y ha seguido los pasos de su padre.

Patrick Kluivert jugó 79 partidos con la selección de los Países Bajos y marcó 40 goles. Una de las grandes leyendas de la selección, aunque no consiguió levantar ningún título. Eso sí, fue el máximo goleador de la Eurocopa del 2000.

Shane coincidió durante cinco años en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con Lamine Yamal: "Lo disfruto muchísimo. Lamine es ilimitado; él mismo se pone sus límites. Creo firmemente en eso. Puedo aprender mucho de él, como sus movimientos y su regate. No solo veo a Lamine para aprender de él, sino como a un amigo", afirmó.