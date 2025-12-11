Shane Kluivert, el 'elegido'

Las lesiones han azotado al Barça Atlètic de manera muy cruel. El último en caer ha sido Sama Nomoko, uno de los jugadores con más proyección de la entidad y que este martes sufrió una grave lesión de rodilla en el duelo de Youth League ante el Eintracht de Frankfurt. El extremo nacido en Mali estará un mínimo de 10 meses de baja y será operado en los próximos días de los cruzados.

Belletti pierde para su filial una pieza clave, un futbolista capaz de dinamitar un partido con sus cambios de ritmo, su zancada y su imaginación. Pero es que este curso han caído ya en ataque, por ejemplo, Óscar Ureña, Òscar Gistau o Víctor Barberá. Todos ellos han pasado por el quirófano.

LA PLAGA DEL FILIAL

También Landry Farré, Ibrahim Diarra o Alexis Olmedo. Una plaga tremenda que obliga a tirar del juvenil a un técnico brasileño que conoce muy bien todos los nombres que se están cociendo en La Masia. Hace unos años que trabaja con las promesas de la pedrera azulgrana. Y no le temblará el pulso (tampoco tiene otra alternativa, claro) en continuar rejuveneciendo una plantilla con una media de edad bajísima ya de por si.

Adrián Guerrero y Shane Kluivert celebran uno de los goles en el partido de la Youth League entre Barça y Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

Ya en estos últimos compromisos está contando con Shane Kluivert. El cuarto hijo de Patrick, delantero que dejó su sello en el Barça 20-25 años atrás y cuyos vástagos, realmente, se parecen poquito físicamente a él. Sí de cara, pero no de fisonomía. Sobre todo Justin (ahora en el Bournemouth) y el mencionado Shane.

Tiene otros dos que están haciendo sus pinitos en el mundo del fútbol. El mayor, Quincy (28 años) está en el Zeeburgia de la regional neerlandesa, mientras que Ruben Kluivert (24) es central del Olympique de Lyon.

EL HIJO MENOR, TAN PARECIDO Y DIFERENTE DE SU PADRE

Regresando a Shane, es un perfil de futbolista que está progresando mucho. Y que, sobre todo, se está destapando como un gran goleador. El otro día entró, precisamente, por Sama Nomoko cuando este se lesionó. Y fue clave en la remontada con el 2-3 y el 3-3. Uno de '9' y el otro con un gran remate desde la frontal.

Pese a actuar habitualmente como extremo, Shane es un buen recurso para jugar por dentro. Precisamente, porque tiene ese duende y una muy buena finalización. Es verdad que no tiene un físico de delantero clásico, pero se mueve muy bien dentro del área.

En el club creen que debe ser la apuesta ahora que hay esta plaga de lesiones en la zona atacante del filial. Ya fue titular el otro día ante el Alcoyano y la idea es que se mantenga con el Barça Atlètic y tenga protagonismo. Seguramente, lo seguiremos viendo en Youth League, donde está brillando. Además de el doblete ante el Eintracht, ya anotó un golazo ante el PSG que sirvió para empatar el partido.

Momento clave para un Shane que termina este curso su etapa juvenil y está pendiente de renovar su contrato y continuar ligado al Barça. O salir de esa zona de confort de La Masia y probar algo nuevo.

URI PAYÀS, OTRA ALTERNATIVA

En la recámara tiene Juliano otros perfiles como Adrián Guerrero o Uri Payàs. Este último llegado a La Masia este verano y que está teniendo una gran evolución. Ya ha debutado con el Barça Atlètic.