El Shakhtar cambia de entrenador a una semana de visitar Montjuïc

El Barça recibe al Shakhtar Donetsk el próximo miércoles 25 en el Estadi Olímpic Lluís Companys en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los ucranianos, que juegan sus partidos como local en Hamburgo, a una semana vista, han decidido dar un cambio de rumbo a su primer equipo y han destituido al holandés Patrick van Leeuwen.

Lo ha hecho público el Shakhtar en un comunicado de prensa que no da muchos detalles sobre la decisión, aunque sí especifica que, de momento, se hará cargo del banquillo quien hasta el momento ejercía de director deportivo, el croata Darijo Srna, leyenda de la entidad con 536 partidos jugados (nadie ha vestido más veces la camiseta del club).

Así será mientras no se encuentre al entrenador que asuma el cargo. Srna dirigirá al Shakhtar ante el Chekasy este próximo sábado, último encuentro antes de que viajen a Barcelona para medirse al Barça. En el pasado, el ex futbolista sonó como posible fichaje blaugrana.

🧡 Darijo Srna is Shakhtar's caretaker coach ⚒



Darijo Srna will prepare #Shakhtar for the upcoming games as a caretaker manager.



FC Shakhtar wishes Darijo success and victories in his new position.