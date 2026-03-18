Sexo, pistolas, escándalos, condones y goles: la desenfrenada vida de Asprilla, el mito del Newcastle que hizo historia contra el Barça

Hubo delanteros que marcaron una época por sus goles y otros que la marcaron por algo más difícil de domesticar: su personaje. Faustino Asprilla es de los segundos. Fue un jugador eléctrico, imprevisible y magnético. También excesivo, en el más amplio sentido de la palabra. En Europa, jugó en Newcastle y Parma, además de pasar por las filas de Atlético Nacional, Fluminense, Palmeiras, Universidad de Chile y Estudiantes de la Plata.

Sin embargo, más allá de su extraordinario talento como futbolista, quedan de Asprilla un buen puñado de historias, anécdotas y momentos que lo convierten en un jugador diferente. Carismático, no siempre políticamente correcto, siempre cercano a la polémica, dejó momentos dignos de una colección; de su relación con una actriz porno a una polémica foto donde se le vio todo; de su propia marca de preservativos a sus confesiones sobre su vida disoluta, una vez retirado.

Hat trick contra el Barça

Asrpilla hizo historia el 17 de septiembre de 1997: fue el primer jugador del Newcastle en marcar un hat trick en la Champions. Lo hizo ante el Barça de Van Gaal. "Pensaba que no iba a jugar aquel partido. Habíamos jugado un miércoles con la selección en Barranquilla y no llegué a Newcastle hasta el sábado por la mañana. Jugué solo veinte minutos en la Premier y después el entrenador, Kenny Dalglish, me multó por haber llegado tarde. Estaba seguro que no me iba a alinear", dijo el jugador tiempo después.

"De hecho, recuerdo que fui a visitar al hotel del Barça a Fernando Couto y les dije que no jugaría. Cuando Dalglish dio la alineación y dijo mi nombre, fue una sorpresa,", recuerda el colombiano.

Aquel día, todo le salió bien. "Cuando a mí me salía la primera jugada, ya sabía que me iba a ir bien. Salí al campo muy tranquilo. Estaba en un nivel bueno y después tuve la suerte de hacer historia con tres goles". De hecho, Asprilla marcó tres goles en los primeros 49 minutos de partido. El primer gol de Asprilla llegó de penalti en el minuto 22. Lo había provocado él mismo. "No estuvo bien el arquero. Yo no podía llegar al balón, pero se estiró y me hizo penalti. Vi que ninguno de mis compañeros cogía el balón, así que decidí tirarlo yo", cuenta. El portero era Ruud Hesp, que protestó la falta señalada por Pierluigi Collina, muy rigurosa.

Los otros dos goles fueron muy parecidos. Centros desde la banda derecha de Gillespie, que superó en todo momento a Sergi Barjuan, y cabezazos de Asprilla superando a un tierno Celades. "Gillespie es uno de los jugadores más rápidos que he visto, ponía el balón sin mirar, pero sus centros eran buenos. Salté mucho y superé las dos veces al portero y a la defensa. En el tercero, engañé a Nadal", explica el colombiano.

Con aquel partido, Asprilla pasó a formar parte de la historia del Newcastle, pues era la primera aparición de las 'urracas' en la Champions. "No fui consciente de lo que había hecho hasta el final del partido y días después, pues ya no pagué una copa nunca más en la ciudad, todo el mundo quería hablar del partido conmigo", dice con una sonrisa. A pesar de aquella victoria, el Newcastle no pasó a la siguiente fase . El Barça, tampoco.

Una fiesta salvaje

Para entender al Asprilla extrafutbolístico no hay que irse muy lejos: aquella misma noche de septiembre celebró su hat trick con una fiesta que aún se recuerda en Newcastle. Invitó a varios compañeros a su casa: la fiesta empezó tranquila pero acabó siendo muy descontrolada, con música latina, alcohol y mucha gente. Algunos jugadores contaron que había invitados que ni conocían. La fiesta duró hasta el amanecer, pese a que el equipo tenía entrenamiento al día siguiente.

Cuando el entrenador se enteró de que algunos jugadores habían estado en la fiesta hasta muy tarde, hubo reprimendas.

La moto de Pablo Escobar

Entre las anécdotas más llamativas que han acompañado la figura de Faustino Asprilla hay una que conecta su desparpajo juvenil con el universo oscuro que rodeó al fútbol colombiano de aquella época.

El propio exdelantero contó que, cuando empezaba a despuntar en Atlético Nacional, se movía en moto, pese a las advertencias constantes del club, que veía ese hábito como un riesgo evidente para un futbolista. Según su relato, el asunto acabó llegando a oídos de Pablo Escobar, que supuestamente ordenó que le robaran la moto para obligarle a dejarla.

Asprilla explicó después que aquella moto le había traído “todos los problemas del mundo” con el entorno del equipo y que, al enterarse de lo que podía pasar, optó por quitársela de encima y dársela a su hermano antes de verse envuelto en un episodio todavía peor. La historia, contada años más tarde por el propio ‘Tino’, encaja con ese personaje indomable que siempre proyectó dentro y fuera del campo.

Asprilla anota el tercer gol ante el Barça / AGENCIAS

Expulsado del Mundial

Asprilla jugó un Mundial, el de Francia'98, pero lo acabó mucho antes de lo previsto. Jugó el primer partido, ante Rumania en Lyon. No estuvo bien y su seleccionador, Hernán 'Bolillo' Gómez, lo sustituyó por Leider Preciado. Salió entonces a relucir el carácter volcánico de Asprilla: dejó el campo de juego por detrás de una de las porterías, en lugar de saludar a su compañero. Las cámaras enfocaron su monumental cabreo.

Al día siguiente, el 16 de junio, aprovechando su día de descanso en París, el 'Tino' habló con la prensa. No se cortó. "Hernán Darío no me respetó. Yo he jugado partidos buenos y malos. No comparto la decisión del técnico porque en el partido contra Rumania hubo jugadores con bajo rendimiento y no los sacó y a mí, sí. En lugar de sacarme a mí, Bolillo debió arriesgar más metiendo otro delantero. Se empecina en jugar así y yo tuve que matarme con los centrales”, expresó.

Se generó una enorme polémica en Colombia. El seleccionador no lo dudó: lo expulsó de la concentración, ante la sorpresa de todo el país. Se sabe que incluso el presidente Ernesto Samper telefoneó a Álvaro Fina, responsable de la Federación Colombiana de Fútbol, para que intentara convencer al “Bolillo” de replantear su postura.

El 17 de junio, el entrenamiento siguió con normalidad, salvo por la ausencia de Asprilla. En la rueda de prensa posterior, el seleccionador nacional fue fulminante: “Aquí no se echa a nadie. La gente se va saliendo solita. Asprilla hizo unas declaraciones que no podía hacer y el reglamento de disciplina está para algo. A veces hablamos de estrellas con mucha facilidad. Estrella es Ronaldo y algún jugador brasileño”, declaró.

Gómez también dio detalles del diálogo que sostuvo con Asprilla. “Hubo respeto. Hubo un diálogo entre él y nosotros. Estaba todo el grupo. He sido tildado muchas veces de alcahueta con él. Llegamos a un punto en que le dije: ‘Solito te saliste".

Una foto llamativa y polémica

En junio de 1993, Colombia y Chile jugaron un amistoso en Bogotá: la fotógrafa Liliana Toro se acreditó para la revista Deporte Gráfico y trabajó con una Nikon analógica; en una jugada de forcejeo disparó tres fotos con un 135 mm f/2.8. Y al llegar al revelado, comprobó que en una de las fotos, el pene de Asprilla estaba fuera del pantalón.

La foto no fue buscada ni compuesta: Toro insiste en que fue una captura totalmente casual. En entrevistas posteriores explicó que esa foto no es la que más valora de su carrera, hasta el punto de que en una exposición decidió mostrarla en tamaño pequeño y con una lupa.

Pero la publicación de la foto causó un revuelo enorme en Colombia. Según el relato de Toro, en la redacción hubo dudas sobre si publicar la imagen; al final no fue portada, pero salió a página completa en el interior. Ella cobró 40.000 pesos colombianos por una foto que luego se volvió famosísima. La propia fotógrafa ha resumido el impacto con ironía: Asprilla “se volvió más famoso” gracias a esa instantánea.

En cuanto a la relación con Asprilla, Toro contó que al principio el exdelantero se molestó e intentó averiguar quién era la autora de la foto. Más tarde se encontraron personalmente en Cali, en el lobby del Hotel Intercontinental, cuando ella trabajaba en una campaña política; fue un cara a cara tenso, aunque con los años el episodio quedó más asumido como parte del mito popular alrededor del 'Tino'.

Mucho sexo... y algo de porno

Precisamente esa foto de Liliana Toro convirtió a Asprilla en un mito sexual en su país: y el jugador aceptó ese rol con sumo agrado. Alimentó ese perfil con declaraciones y anécdotas sobre su vida privada. En una entrevista recogida a La Gazzetta dello Sport, admitió su vida nocturna y habló abiertamente de excesos y excentricidades en su etapa en Italia.

Posteriormente, también hizo alusiones de tono sexual en medios y programas de entretenimiento, como cuando contó que una vez metió a una mujer en una concentración con la selección colombiana antes de un partido ante Chile. Esa clase de relatos reforzó su fama de futbolista indomable y amante de la provocación.

Cuando jugaba en el Parma, Asprilla quedó prendado de una actriz porno. "El delantero colombiano Faustino Asprilla parece haber perdido la cabeza por la actriz porno Petra Scharbach, de 27 años, según publicó ayer el periódico turinés 'La Stampa", contaba El País en diciembre de 1993.

"Asprilla, cuya mujer e hijo se encuentran desde primeros de noviembre en Colombia, atraviesa una crisis de juego que puede estar motivada por la actriz, que vive en Parma. Asprilla, según el periódico, se "ha convertido en una mina errática".

"El chico de Tulúa ya no hace cabriolas en el campo tras un gol, sólo en la cama, murmuran en esta ciudad, donde el sexo y la buena mesa van del brazo entre las vitrinas rebosantes de jamón y nalgas", apunta el diario. La actriz, por su parte, aseguró que solo se había encontrado con el jugador "un par de veces, para tomar unas copas".

Problemas con las armas

Aficionado declarado a las armas, Asprilla ha tenido más de un problema con ellas. Arrastró durante su carrera -y después- varios episodios polémicos. El más conocido se remonta a 1995, cuando la justicia colombiana lo condenó por tenencia ilegal tras un incidente ocurrido en una fiesta en su casa de Tuluá. La pena fue de un año de prisión, aunque quedó sustituida por presentaciones periódicas ante las autoridades.

Años después, en 2008, su nombre volvió a aparecer en un caso similar. Asprilla fue acusado de disparar contra un puesto de seguridad cercano a una de sus fincas, también en Tuluá, después de una discusión. Las informaciones de la época apuntaron a varias ráfagas de disparos y el exdelantero llegó a pasar por detención domiciliaria, aunque después fue exonerado.

"Me acostaba tarde"

Ya retirado, Asprilla confesó que nunca llevó la vida que se le supone a un futbolista de elite. "No tenía cabeza. No me gustaba entrenar, me costaba entender lo que me pedían los entrenadores, estaba acostumbrado a jugar con libertad y en cambio, aquí, en Europa, hay que ser fiel a la táctica; pobre de ti si te equivocas".

Y añadió: "No llevaba la vida de un atleta perfecto: me acostaba tarde, y casi nunca solo, me despertaba muy tarde, me gustaba ir a discotecas y fiestas. En fin, en todo este lío que era mi vida, el fútbol no estaba en primer lugar. Este era mi límite. Pero me divertí mucho y creo que entretuve a mucha gente".

Faustino Asprilla en el estadio Atanasio Girardot durante el partido oficial de su despedida del fútbol en Medellín / EFE/Edgar Domí­nguez

Su propia marca de condones

Pocos jugadores se hubieran lanzado a una aventura empresarial así: pero Asprilla lo hizo. En 2016 puso en marcha su propia empresa de preservativos, 'Condones El Tino', aprovechando la fama mediática y el personaje provocador que siempre rodeó al exdelantero colombiano.

La idea llevaba años rondando. Asprilla había adquirido fama de símbolo sexual desde los años 90, especialmente después de una foto polémica donde se veían sus genitales y varias apariciones desnudo en revistas.

Con el tiempo decidió capitalizar esa imagen pública y convertirla en negocio. El proyecto se desarrolló junto a la farmacéutica colombiana CS-Pharma, que se encargó de la producción y distribución.

La marca se presentó en Bogotá en un evento con bastante tono humorístico, muy en línea con el carácter del 'Tino'. Los preservativos se fabricaban en China y se vendían en Colombia a precios populares en paquetes de tres unidades.

La promoción jugó mucho con el fútbol y el doble sentido, con lemas como 'Métele un golazo a tu pareja'.