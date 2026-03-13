El Sevilla pierde a Kike Salas pero recupera a Maupay antes de la visita al Spotify Camp Nou

El Sevilla sigue preparando su visita al Spotify Camp Nou para la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Con la competición entrando en su recta final, la presión aumenta y los objetivos, aunque opuestos, son vitales para ambos. El Barça busca revalidar el título y va por buen camino, pero siente el aliento de un Madrid que acecha desde atrás. Por su parte, el Sevilla atraviesa una etapa gris luchando por alejarse del descenso, aunque su buena racha en los últimos cinco partidos le ha permitido coger aire y situarse con seis puntos de margen sobre la zona roja.

Los de Nervión ya pasaron por encima del equipo de Hansi Flick en la ida con un contundente 4-1, en lo que fue un partido desastroso de los blaugranas. Esta vez, los locales no están dispuestos a repetir la debacle, y el factor campo será su gran baza: el Barça ostenta un pleno espectacular de 13 victorias en 13 partidos como local esta campaña. Sin embargo, el Sevilla llega con las piernas más frescas, al contrario que un conjunto culé que acumula un gran desgaste físico tras el agónico duelo de Champions del pasado martes en Newcastle.

Azpilicueta estará en la convocatoria ante el Barça / X

Altas y bajas para Almeyda

Los hombres de Almeyda siguen intensificando su puesta a punto en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para preparar a conciencia el asalto a Barcelona. Las mejores noticias de la jornada las firman Azpilicueta y Maupay, reincorporados al grupo con total normalidad. El defensor navarro, que dio el susto al ser sustituido en el último encuentro, ha confirmado que no sufre lesión alguna. Por su parte, el atacante francés vuelve a escena tras perderse el derbi y el duelo ante el Rayo. A ellos se suma Rubén Vargas, que apunta a ser la gran novedad en la lista tras ser descartado por precaución la pasada jornada, junto al lateral Gabriel Suazo, que regresa tras cumplir sanción.

En el capítulo de ausencias, la enfermería sevillista sigue concentrando las notas negativas. Aunque Ejuke ha empezado a asomar la cabeza en el trabajo grupal, Almeyda no podrá contar con Kike Salas, baja por una lesión moderada en el gemelo interno de su pierna derecha. Esta ausencia se une a la de larga duración de Marcao y a la de Peque, quien continúa con la rehabilitación de su rotura de ligamento en el tobillo izquierdo.