El Sevilla 'se mofa' del Barça en sus redes sociales tras la victoria en el Sánchez-Pizjuán

Para un sevillista, es probablemente la mejor semana del año. La afición del Sevilla sigue sin creerse lo logrado durante el fin de semana. El club de Nervión sonríe, pero sobre todo, respira tras lo sucedido el domingo. Fue un 'antes y después' en las aspiraciones del equipo durante la temporada.

Tras un verano oscuro, con un mercado de fichajes muy complicado y un inicio de temporada con malos resultados, el conjunto de Matías Almeyda ha visto la luz al final del túnel en los últimos partidos: son tres victorias en cuatro encuentros, con la guinda del pastel en el partido ante el FC Barcelona tras la victoria por 4-1.

El Sevilla logró sacar tres puntos muy importantes en el Sánchez-Pizjuán ante uno de los grandes favoritos para ganar la Liga. El Barça de Flick no tuvo su día sobre el césped y cometió errores muy importantes en defensa que terminaron por condicionarle.

El CM del Sevilla, juguetón en redes sociales

Los sevillanos son sextos con 13 puntos y ya pisan posiciones europeas, para marcharse al parón de selecciones con mucha tranquilidad. Los responsables de comunicación del Sevilla han querido sumarse a la moda del "No te preocupes, hemos actualizado la biografía", que se está volviendo muy común en todos los clubes cuando un equipo gana.

De esta forma, actualizaron la foto de cabecera, con una imagen del equipo celebrando ante su afición la victoria. Sin embargo, en la biografía del perfil de la cuenta en inglés del club, escribieron de forma 'irónica' el resultado del partido: "4-1".

El Sevilla sigue celebrando la victoria del domingo frente al FC Barcelona / SPORT.es

Un resultado importante para el club, cuya alegría seguro perdurará durante unos días más.