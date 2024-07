El Sevilla insiste al Barça en la cesión de Ansu

El Sevilla tiene claro que será una carrera a largo plazo pero que acabará ganándola. El club hispalense ha insistido al Barça por la cesión de Ansu Fati recordando que están dispuestos a abrirle las puertas en el caso de que el club bluagrana prescinda de él. El club andaluz tiene claro desde hace semanas que Ansu hará la gira por los Estados Unidos, pero que en agosto será la fecha clave para conseguir su incorporación.

Ansu regresa de su irregular cesión del Brighton y Hansi Flick quería ver sus evoluciones en directo. El futbolista se ha preparado para llegar al máximo de forma y su gran prioridad es quedarse en el primer equipo, dónde tiene contrato hasta el 2027. El área deportiva no tiene nada clara su continuidad aunque el entrenador será el que decida pero si el Barça consigue sus objetivos de mercado, Ansu no va a tener espacio aquí.

La prioridad del Barça es fichar a Dani Olmo y Nico Williams que se convertirían en titularísimos en este Barça junto a Lamine Yamal y Lewandowski. Por detrás quedarían Ferrán Torres y Raphina, quien no desea salir de la entidad convencido de que su rendimiento le acabará dando minutos. Los dos futbolistas que deberán salir son Vitor Roque y Ansu Fati.

En el caso de Ansu, al Barça le gustaría recuperar la mayor parte del salario aunque lo ven complicado. La oferta del Sevilla es muy baja, pero será finalmente el futbolista, en el caso de que salga, el que decida destino. Y el club andaluz tiene todas las de ganar. García Pimienta ha hablado con su entorno y llegaría como referente absoluto del proyecto con un plan especial para recuperarle. Y están convencidos que sin competición europea, Ansu podría llegar a dar su mejor nivel.

Por ahora, el Barça se ha limitadoa escuchar. Deben encajar todas las piezas de la planificación antes de tomar la decisión definitiva con Ansu en un tema especialmente sensible a nivel emocional. Y no se precipitarán. El curso pasado, Xavi Hernández le descartó tras la gira explicándole que no iba a tener muchos minutos.Y este año tampoco los tendrá.