Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

FC BARCELONA

Sevilla CF - FC Barcelona: sigue en directo la previa, alineaciones y el minuto a minuto

Sigue en directo el Sevilla CF - FC Barcelona de la Jornada 8 de LaLiga 2025/26

Pedri y Lewandowski celebran un gol del Barça ante el Newcastle en la Champions 2025/26

Pedri y Lewandowski celebran un gol del Barça ante el Newcastle en la Champions 2025/26 / Valentí Enrich

Jordi Gil

Jordi Gil

Actualizar

TEMAS