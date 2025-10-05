En Directo
FC BARCELONA
Sevilla CF - FC Barcelona: sigue en directo la previa, alineaciones y el minuto a minuto
Sigue en directo el Sevilla CF - FC Barcelona de la Jornada 8 de LaLiga 2025/26
El Barça anuncia el encuentro con la presencia deTek, Pedri y Balde en el cartel, ¿serán los tres titulares? El lateral disputó sus primeros minutos ante el PSG tras recibir el alta.
Estamos pendientes de que see oficial el once del Barça ante el Sevilla: en poco más de 10 minutos saldremos de dudas.
En poco más de una hora el Barça buscará recuperar el liderato en el Pizjuán tras la victoria de ayer del Madrid ante el Villarreal. Uno de los ausentes de la lista de Flick, Jofre Torrents, ha participado en el triunfo del Barça Atlètic, que sigue colíder, ante el Olot. El gran protagonista ha sido un Sama Nomoko, que ha empezado la temporada como un tiro.
El Barça vestirá hoy la tercera equipación como ya ocurrió en el campo del Newcastle en la Champions. En el vestuario del Pizjuán ya está todo listo.
Uno de los puntos de interés del partido será el reencuentro entre Alexis y el Barça. El chileno apunta al nce de Almeyda, que podrçá contar con Januzaj y Kike Salas para medirse a los de Hansi Flick.
¿Qué dijo Flick en la previa?
"Tenemos que ser más inteligentes en alguna situaciones. Siempre hay que evitar distracciones, y trabajar como una unidad y aprender. Nuestra idea de presionar al rival es clave para nosotros. Estar activos: podemos hacerlo mejor, cuando hay distracciones a la hora de presionar la pelota, nos pueden hacer daño en la línea adelantada. Creo que habíamos estado mejor en los últimos partidos, lo entrenamos cada día y es un proceso. Es importante el partido ante el Sevilla".
Así luce el Sánchez Pizjuán dos horas antes del encuentro:
Estas son las grandes dudas de la alineación:
¿Cuál será la pareja de centrales? Araujo apunta a ser una de las novedades tras su suplencia ante el PSG.
¿Cuál será el papel de Eric? Está siendo el defensa más regular y puede jugar tanto central como de lateral. También existe la opción de que descanse tras acabar muy cansado el miércoles.
¿Descansará Pedri? El canario lo está jugando todo, ¿será hoy el día de empezar en el banquillo?
¿Quién jugará de extremo derecho? Tres opciones: Rashford, Ferran o Roony.
En una hora aproximadamente está previsto que se conozca el once de Flick para este encuentro. Este es el once posible del Barça
¡Buenos días y bienvenidos al directo del Sevilla-Barça! El encuentro empezará a las 16.15 horas, pero desde ahora te iremos informando de la previa del encuentro.
