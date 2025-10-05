Sevilla CF - FC Barcelona: sigue en directo la previa, alineaciones y el minuto a minuto

Estas son las grandes dudas de la alineación:

¿Cuál será la pareja de centrales? Araujo apunta a ser una de las novedades tras su suplencia ante el PSG.

¿Cuál será el papel de Eric? Está siendo el defensa más regular y puede jugar tanto central como de lateral. También existe la opción de que descanse tras acabar muy cansado el miércoles.

¿Descansará Pedri? El canario lo está jugando todo, ¿será hoy el día de empezar en el banquillo?

¿Quién jugará de extremo derecho? Tres opciones: Rashford, Ferran o Roony.