En Directo
FC BARCELONA
Sevilla - Barcelona, en directo: LaLiga hoy, en vivo
Sigue en directo el Sevilla CF - FC Barcelona de la Jornada 8 de LaLiga 2025/26
Minuto 7 (0-0)
El Sevilla sosprende dominando y presionando con mucha intensidad al Barça.
Minuto 5 (0-0)
Vargas intenta romper por la derecha, con un Koundé atento para vigilar sus internadas.
Minuto 4 (0-0)
Finalmente, Rashford se ubica en la derecha, mientras que Ferran Torres ejerce por la izquierda, aunque un tanto centrado.
Minuto 3 (0-0)
¡Salva Gerard Martín! Ocasión de Alexis Sánchez, pero estaba otra vez en fuera de juego. El Barça arriesgando con la línea como siempre.
Minuto 2 (0-0)
Primera ocasión del Sevilla, pero con un claro fuera de juego.
Minuto 1 (0-0)
¡Empieza a rodar la pelota! El Barça ya juega de manera tranquila desde atrás.
Saltan al campo
Con el colegiado Muñiz Fernández en la cabeza, los futbolistas ya han saltado al terreno de juego con el precioso himno del Sevilla que ya suena a viva voz de los aficionados.
Biri Biri
Se despliega en uno de los goles una enorme pancarta de Biri Biri, uno de los grandes ídolos sevillistas.
Túnel
Última arenga en el túnel de vestuarios, los dos conjuntos a punto de saltar al verde del Sánchez Pizjuán.
En la caseta
Ya ha terminado el calentamiento de los dos equipos. El campo se va llenando poco a poco, pese al color sofocante con más de 30 grados de temperatura.
