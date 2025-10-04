Sevilla - Barça: horario y dónde del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports

Tras la derrota del pasado miércoles frente al PSG, el Barça está obligado a dejar atrás la desilusión y las dudas que pudo generar ese tropiezo, resetear la mente y encarar con la mayor confianza posible el compromiso del domingo en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Para el equipo de Flick resulta fundamental llegar al parón de selecciones con un triunfo que lo mantendría líder sin importar lo que haga el Real Madrid.

El Sevilla suma 10 puntos de 21 posibles, y lo llamativo es que sus tres victorias han llegado todas como visitante. El gran reto sigue siendo brindarle a su afición en el Pizjuán el primer triunfo del curso, y recibir al líder, el Barça, parece el escenario perfecto. Aun así, los de Flick parten como claros favoritos, siempre que no se dejen arrastrar por la resaca anímica de la dura derrota frente al PSG.

POSIBLES CAMBIOS EN EL BARÇA

Todo apunta a que Flick hará varios retoques respecto al choque europeo. No recuperará, salvo sorpresa, a ninguno de los lesionados: ni Fermín, ni Raphinha, ni Joan García, ni Lamine Yamal. Y, por supuesto, siguen fuera de combate Gavi y Ter Stegen, ambos con lesiones de larga duración.

En ataque podría regresar Lewandowski al once tras descansar el miércoles, mientras que Rashford, que acumula varias titularidades seguidas, podría ser el candidato a rotar. En la medular también se esperan novedades: la pasada jornada fue Dro quien recibió la oportunidad, y ahora Casadó podría entrar para dar descanso a Frenkie o incluso compartir sala de máquinas con él y Pedri.

Lewandowski celebra con Pedri y Lamine Yamal el gol ante la Real Sociedad / Valentí ENRICH / Sport

En defensa, Araujo apunta a recuperar su sitio en el centro de la zaga, quizá junto a Christensen. También queda la incógnita de si Flick considera que Balde ya está preparado para volver a la titularidad, teniendo en cuenta que Gerard Martín llega muy cargado de minutos. No será fácil porque al lateral todavía le falta ritmo, pero la opción está ahí. Y habrá que ver asimismo el estado físico de Eric García, uno de los fijos de Flick, que terminó el encuentro ante el PSG con bastante desgaste.

HORARIO DEL SEVILLA - BARÇA

El partido entre el Sevilla y el FC Barcelona, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 5 de octubre a las 16:15h horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER EL SEVILLA - BARÇA

El Sevilla - Barça podrá verse en televisión a través de Movistar Plus. Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.