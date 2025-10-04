Sevilla - Barça: alineaciones probables del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports

Después del revés sufrido el pasado miércoles ante el PSG, el Barça debe sacudirse las penas y las dudas que pueda haber generado la derrota, hacer un 'reset' y afrontar con las máximas garantías el partido del domingo en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Es vital para el cuadro de Flick afrontar este próximo parón internacional con una victoria que lo dejaría líder con independencia de lo que haga el Madrid.

No será tarea fácil vencer al cuadro hispalense. La llegada de Matías Almeyda como líder de la nave nervionense ha aportado empaque y solidez a un equipo con muchas carencias a nivel de talento individual. Y con una marejada institucional que se alarga ya desde tiempos inmemoriales. Pero que se está confirmando como un hueso difícil de roer.

El entrenador del Sevilla, el argentino Matias Almeyda, en el estadio Sánchez-Pizjuán de Sevilla. en foto de archivo de José Manuel Vidal. EFE. (Sevilla) (Getafe) / José Manuel Vidal / EFE

10 puntos de 21 posibles suma ya el conjunto andaluz. Curiosamente, sus tres triunfos los ha logrado a domicilio. Tiene la asignatura pendiente de regalar a su gente en el Pizjuán la primera victoria y la visita del líder, el Barça, se antoja como un escenario ideal. Lógicamente, el cuadro de Flick es favorito para llevarse los tres puntos. Siempre y cuando no se recree en la amargura de esa dolorsa caída contra el PSG intersemanal.

ROTACIONES EN EL BARÇA

Se espera que Flick introduzca varias rotaciones respecto a ese duelo europeo. No recuperará, salvo sorpresa, Hansi a ninguna de sus piezas lesionadas. Ni Fermín, ni Raphinha, ni Joan Garcia, ni Lamine Yamal. Ni obviamente Gavi ni Ter Stegen, lesionados de larga duración.

Pero sí que podríamos ver a Lewandowski en el once tras ser suplente el miércoles. Y con Rashford ya enlazando varias titularidades seguidas no descartemos que sea el elegido para rotar. En el centro del campo también puede haber alguna novedad. La semana pasada fue Dro el que recibió la oportunidad.

Ferran Torres celebra con Lamine y Rashford su gol ante el PSG / AP

Casadó tiene números de dar descanso a Frenkie o incluso podríamos verlos juntos acompañando a Pedri en la sala de máquinas. En la línea defensiva, regresaría Arauijo al eje de la zaga. Y quién sabe si también Christensen para formar pareja. Falta por ver si Flick ve listo a Balde ya para salir de inicio con Gerard Martín cargadísimo de minutos. Difícil porque el español con raíces dominicanas aún está falto de ritmo, pero no descartemos esa opción.

Y pendientes también de cómo esté Eric Garcia, uno de los intocables de Hansi en este inicio de curso y que termina muy cargado el encuentro frente al PSG.

ALINEACIONES PROBABLES DEL SEVILLA - BARÇA

Sevilla: Vlachodimos; Suazo, Marcao, Cardoso, Azpilicueta, Carmona; Mendy, Agoume; Vargas, Alexis, Romero.

FC Barcelona: Szczesny, Koundé o Eric, Araujo, Christensen, Gerard Martín o Balde, De Jong, Casadó, Pedri, Ferran o Rashford, Lewy y Bardghji.