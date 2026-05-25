El Sevilla aparece como opción de futuro para Ansu Fati

El futuro de Ansu Fati debería solventarse en las próximas semanas. El primer paso lo debe dar el Mónaco activando la opción de compra de 11 millones de euros por el delantero, pero aquí el futbolista va a tener mucho que decir. Tras una excelente temporada en la Ligue1, Ansu va a tener opciones interesantes encima de la mesa y su gran ilusión sería regresar al Barça, algo que no tiene pinta de suceder ya que no entra en los planes de Hansi Flick. El nuevo Sevilla de Sergi Ramos estaría interesado en realizar movimientos sobre el futbolista siempre que Ansu priorizara seguir en España. Al canterano blaugrana se le vio en la grada de Balaídos presenciando el Celta-Sevilla, dónde jugaba su amigo Ilaix Moriba, y comenzaron a destarase todo tipo de rumores.

Por el momento, el futuro del Sevilla es incierto. Sergio Ramos y Five Eleven Capital deberían presentar los avales de la compra del club esta misma semana para seguir adelante con la operación. Aseguran que lo van a hacer en tiempo y forma y tienen la intención de inyectar dinero a través de una amplicación de capital necesaria si quieren poder acudir al mercado con garantías. Por el momento, todo está en el aire pero la idea es realizar un proyecto ambicioso.

Y ahí es dónde podría entrar Ansu Fati. El grupo de Sergio Ramos ve en el canterano blaugrana una muy buena opción para que regrese al Sevilla como uno de los futbolistas franquicia del nuevo proyecto. El padre de Ansu, Bori Fati, ya comentó en el pasado que volver al Sevilla sería una buena idea y existen aún los lazos sentimentales entre las dos partes que podrían facilitar las cosas.

Pero para que todo pueda darse, primero Ansu debería renunciar a continuar en el Mónaco y, luego, Barça y Sevilla deberían llegar a un acuerdo sobre las mismas cantidades que debía asumir el club monegasco. Las relaciones entre clubs estaban prácticamente rotas, pero el cambio accionarial podría abrir de nuevo las puertas a la cordialidad.

La presencia de Ansu en el partido del Sevilla encendió la mecha en las redes sociales, dónde la afición sevillista se ilusionó con la posible llegada del blaugrana. Todo está en manos de Sergio Ramos y de la posibilidad de que acabe comprando definitivamente el club.