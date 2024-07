El Sevilla va con todo a por Ansu, mientras intenta atar a su amigo Ilaix Moriba

El futuro de Ansu Fati en el Barça está más que complicado. El club blaugrana le probará durante la pretemporada, pero desde la dirección deportiva tienen claro que el delantero debe salir porque aquí no tendrá minutos. Esperan que haga un buen verano para que las ofertas sean altas, pero todos los caminos empiezan a conducir al Sevilla, club que va con todo a por el canterano blaugrana. Ya se ha hablado con él y le construirán un proyecto a medida. Una de las incorporaciones que le podría acompañar es su excompañero y amigo Ilaix Moriba, que ya está a un paso de firmar por una temporada.

El proyecto de García Pimienta en el Sevilla puede tener un claro color blaugrana. El técnico siempre se ha rodeado de futbolistas que conoce y que le pueden dar rendimiento. Ya lo hizo en la UD Las Palmas con varios exblaugrana en sus filas y en el Sevilla la apuesta se puede redoblar. Pimienta desea a Ansu y está convencido de que puede recuperar su mejor versión dándole todo el protagonismo. Ya se han postulado por una cesión con opción de compra aunque el Barça debe abrir las puertas, algo que aún no ha hecho ya que en el club blaugrana están a la espera de una oferta más alta. Y si es con traspaso, mejor.

Quien sí puede llegar ya de forma inminente es Ilaix Moriba. El centrocampista pertenece al Leipzig, pero saldrá de nuevo cedido y el Sevilla se ha avanzado a otros clubs para prácticamente atarle por un año en calidad de cedido. La llegada de García Pimienta ha sido clave para que el jugador se decidiera y se espera que en los próximos días pueda haber fumata blanca. Está todo muy avanzado y su llegada a Sevilla puede ser determinante para el futuro de Ansu.

Y es que el Sevilla le ha vendido al blaugrana un claro proyecto ofensivo y de fútbol de toque en el que Ansu debe tener un papel protagonista. El entorno del futbolista tiene claro el mensaje y, deportivamente, es una opción que puede atraerle. Además, el hecho de que el Sevilla no juegue este año competición europea también le favorece ya que no habrá partido por semana y tienen claro que el futbolista puede llegar a rendir al máximo nivel con más descanso. Todo va encaminado a ello.

El Sevilla, por ahora, ha expresado su deseo de conseguir su cesión tanto al Barça como al entorno del futbolista. Y ha deslizado que podría llegar a pagar un tanto por ciento de la ficha que no llega a la mitad del salario. En el club blaugrana no convence esta opción a nivel económico, pero también entienden que el jugador tendrá mucho que decir ya que su cesión al Brighton no ha sido exitosa y otro paso atrás sería clave en su carrera. La operación está en marcha, pero tardará en concretarse aunque se están dando pasos firmes para que pueda llegar a buen puerto.

Ansu va a hacer la pretemporada con el Barça y Flick le probará. Xavi hizo lo mismo el pasado curso y acabó descartando al futbolista. Todo puede depender también de los fichajes que gaha el Barça, pero si finalmente acaba llegando Nico Williams y no se va Raphinha, la suerte de Ansu estará echada. Con su salario, al club le interesa colocarle y, sobre todo, que juegue y se revalorice. Y el Sevilla puede ser la opción salvo que salga un club que asuma toda su ficha o que pague traspaso, algo que hoy por hoy parece bastante inviable.

El futbolista, por ahora, prioriza seguir en el Barça. Siempre ha querido triunfar aquí y quiere una última oportunidad, pero también tiene claro que debe jugar. Para seguir como mero fondo de armario, Ansu podría optar por salir como el verano pasado y el Sevilla de García Pimienta lo ha hecho bien. Ha sembrado y en agosto espera recoger el fruto por mucho que no pueda pagar demasiado.