Sesión de vídeo de Flick con los canteranos

Flick tiene muchas cualidades. Y entre ellas está la de cuidar a los canteranos que van subiendo a entrenar con la primera plantilla. Ya sea (como en el momento actual) por las bajas o para completar la nómina de forma puntual, el técnico alemán es un amante de ir haciendo participar a futbolistas del Barça Atlètic en las sesiones con los más mayores.

La semana pasada, tras las bajas de Koundé y Balde ante el Athletic, Hansi Flick activó de inmediato las alternativas de Xavi Espart y Álvaro Cortés. A ambos los conoce. El lateral de Vilassar estuvo en dinámica con Flick durante un buen puñado de semanas. No llegó a debutar, pero sí que fue convocado varias veces. Cortés no ha contado tanto este curso para el técnico germano, pero sí entrenó unas cuantas ocasiones la pasada campaña. Se deshizo en elogios para ambos en la rueda de prensa previa al duelo ante el Athletic.

Vídeo para prepararlos para el momento

Y, según pudo saber SPORT, el viernes estuvo trabajando vídeo con ellos para prepararlos en caso de que tengan que sumar minutos estas semanas. La defensa adelantada del Barça es muy complicada para entrar ‘frío’ y el staff de Flick quiso darles algunas indicaciones. Han viajado ambos a Newcastle para el duelo de Champions. Gran oportunidad.

Cortés y Espart, en un entrenamiento esta semana / FCB

Respecto a Álvaro Cortés, llegó en etapa cadete al Barça, que lo fichó del Real Zaragoza. Caso curioso porque la temporada 2022/23 estuvo cedido en la Damm. Òscar López y su staff consideraron que tendría más minutos y sería bueno que se foguease en División de Honor en el equipo cervecero, conocido por su buen trato a la cantera y por haber dado grandes talentos. Debutó con el filial en la 2023/24 y en la 2024/25 jugó ya 30 partidos con el Barça Atlètic.

Espart, perfil Barça total

Por su lado, Espart es un perfil 'made in Barça' total, lleva desde la etapa benjamín en la casa y ha ido quemando todas las etapas. El de Vilassar tiene una gran capacidad de asociarse e ir por dentro y por fuera y, además, ha mejorado mucho en el apartado defensivo. Ha ganado mucha masa muscular y está listo para dar el salto.