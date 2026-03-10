Confidencial SPORT
FC BARCELONA
Sesión de vídeo de Flick con los canteranos
El técnico alemán sigue cuidando todos los detalles para que los que suben de la 'pedrera' estén preparados
Flick tiene muchas cualidades. Y entre ellas está la de cuidar a los canteranos que van subiendo a entrenar con la primera plantilla. Ya sea (como en el momento actual) por las bajas o para completar la nómina de forma puntual, el técnico alemán es un amante de ir haciendo participar a futbolistas del Barça Atlètic en las sesiones con los más mayores.
La semana pasada, tras las bajas de Koundé y Balde ante el Athletic, Hansi Flick activó de inmediato las alternativas de Xavi Espart y Álvaro Cortés. A ambos los conoce. El lateral de Vilassar estuvo en dinámica con Flick durante un buen puñado de semanas. No llegó a debutar, pero sí que fue convocado varias veces. Cortés no ha contado tanto este curso para el técnico germano, pero sí entrenó unas cuantas ocasiones la pasada campaña. Se deshizo en elogios para ambos en la rueda de prensa previa al duelo ante el Athletic.
Vídeo para prepararlos para el momento
Y, según pudo saber SPORT, el viernes estuvo trabajando vídeo con ellos para prepararlos en caso de que tengan que sumar minutos estas semanas. La defensa adelantada del Barça es muy complicada para entrar ‘frío’ y el staff de Flick quiso darles algunas indicaciones. Han viajado ambos a Newcastle para el duelo de Champions. Gran oportunidad.
Respecto a Álvaro Cortés, llegó en etapa cadete al Barça, que lo fichó del Real Zaragoza. Caso curioso porque la temporada 2022/23 estuvo cedido en la Damm. Òscar López y su staff consideraron que tendría más minutos y sería bueno que se foguease en División de Honor en el equipo cervecero, conocido por su buen trato a la cantera y por haber dado grandes talentos. Debutó con el filial en la 2023/24 y en la 2024/25 jugó ya 30 partidos con el Barça Atlètic.
Espart, perfil Barça total
Por su lado, Espart es un perfil 'made in Barça' total, lleva desde la etapa benjamín en la casa y ha ido quemando todas las etapas. El de Vilassar tiene una gran capacidad de asociarse e ir por dentro y por fuera y, además, ha mejorado mucho en el apartado defensivo. Ha ganado mucha masa muscular y está listo para dar el salto.
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- En Turquía lo tienen claro: 'Arda Güler no tiene mucho futuro en el Real Madrid; no puede aceptar la mediocridad
- El Barça confirma su plan con Gavi: ¡entra en la convocatoria para Newcastle!
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- Maldini alucina con la victoria del Barça en San Mamés: 'Estaban atascados
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido