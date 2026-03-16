FC BARCELONA
Sesión suave con Lamine y Eric al 100% en el césped
El astro de Rocafonda se ejercitó a mayor intensidad con el resto de suplentes ante el Sevilla y el defensa de Martorell, que no participó en el encuentro, también trabajó con normalidad y apunta al Newcastle
El Barça volvió al trabajo este lunes en una sesión clásica de recuperación en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El cuadro azulgrana superó con holgura al Sevilla en un domingo repleto de celebraciones, con las elecciones a la presidencia y con la apertura del gol nord, que provocó que se ampliara el aforo de las 45.000 al 62.000 personas (si bien fueron algo más de 58.000 los que acabaron entrando en el Spotify Camp Nou).
Un partido en el que, además, Flick pudo dar descanso a piezas importantes como Lamine Yamal o Fermín López. También Pedri, que fue sustituido al descanso. Pero sobre todo el caso del de Rocafonda. Son pocos los encuentros en los que se puede dar el lujo Hansi de hacer rotar a su '10'. Tuvo algo más de 25 minutos en la segunda mitad para hacer las delicias de los barcelonistas. Y final feliz.
Los suplentes, a mayor intensidad
En el primer entrenamiento de la semana, a poco más de dos días para el duelo de vuelta ante el Newcastle, Lamine saltó al césped de la Ciutat Esportiva junto al resto de suplentes. El mataronense ha trabajado a mayor intensidad con todos los jugadores que no fueron titulares: Araujo, Álvaro Cortés, Fermín, Szczesny, Kochen, Rashford, Ferran o Eric Garcia. Precisamente, el de Martorell es otro de los nombres a seguir.
Eric viene de no disputar los últimos dos encuentros oficiales por una sobrecarga. Ni Newcastle ni Sevilla. No es una lesión, pero Hansi no ha querido forzarle pensando en la vuelta de octavos de Champions y en todo lo que está por venir. Hoy se ha ejercitado al 100% con sus compañeros mientras los titulares se han quedado en el gimnasio. A priori, todos OK para la Liga de Campeones. Con Christensen, Frenkie, Koundé y Balde descartados.
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