Sesión dividida en el Barça con Lamine a buen tono pensando en la final

Jueves distendido y tranquilo para la delegación del FC Barcelona en Jeddah. Tras la victoria holgada y cómoda ante el Athletic Club en semifinales de la Supercopa de España, el cuadro azulgrana ha vivido una jornada de lo más apacible a la espera de conocer quién será su rival en la gran final del domingo en el King Abdullah Sports City de la ciudad saudí, si Atlético o Real Madrid.

Flick y su staff han preparado una sesión a las 18:00 hora local dividida en dos grupos: por un lado, los titulares; por otro, los que salieron en la segunda mitad y los que no gozaron de minutos ante los leones. Los primeros se han quedado en el hotel de concentración, el Ritz-Carlton, mientras que los suplentes se han desplazado al estadio donde se disputó el encuentro de semifinales para vivir un entrenamiento de recuperación.

LAMINE, OK

Entre este grupo que ha acudido a las instalaciones del King Abdullah (en un campo anexo, puesto que el estadio principal alberga la otra semifinal) ha estado Lamine Yamal, que disputó 28 minutos del duelo ante el Athletic. Flick decidió reservarlo por unas molestias de estómago que le dejaron sin entrenar lunes y martes. A priori, estará OK para salir de inicio el domingo en la gran final.

Imagen del entrenamiento / FCB

Un entrenamiento, por cierto, que ya ha contado con Diego Kochen, que se incorporó este miércoles a la concentración. Primero han hecho ejercicios de fuerza y compensación en el gimnasio y luego han saltado a ese campo anexo para relizar otros de tiro y velocidad. Este viernes, de nuevo entrenamiento en el mismo escenario y a puerta cerrada, ya con todo el equipo junto.