¿Para que servirán los 40 millones de la repalanca?

El Barça anunció el 11 de agosto una operación por la que debía ingresar antes del cierre del mercado 60 millones de euros que le iban a permitir inscribir a los jugadores que tenía fichados y renovados y a otros que estaban por llegar. Reorganizaba el accionariado de Barça Vision y Libero Football Finance y Nipa Capital se hacían con un porcentaje de las acciones de Socios.com y Orpheus Media, que habían pedido aplazar el pago que tenían acordado con el club para el mes de julio.

Nipa Capital aportó 20 millones de euros tras la firma y se firmó un contrato de intenciones con Libero, que debía aportar 40 millones a finales de agosto. El fondo alemán, sin embargo, quiso tener más conocimiento del proyecto de Barça Vision y no pagó, debiendo el presidente Joan Laporta y su junta directiva avalar unos 20 millones de euros para poder inscribir a todos los jugadores.

¿Cómo está la situación con Libero en estos momentos? El Barça no ha roto relaciones con los alemanes, pero no descarta que esos 40 millones lleguen de otro inversor. En el club hay malestar con Libero, que ahora está dispuesto a pagar, pero ahora no tienen prisa una vez la urgencia que tenían, inscribir jugadores, ha podido solventarse. Por ello, negocian con el fondo alemán con unas condiciones más favorables para el Barça, que no tiene prisa. Si no son aceptadas, podrá buscarse otro inversor con el proyecto ya desarrollado.

Fair Play

Eso sí, los 40 millones deberán llegar antes de final de año, pues deben servir para dar más Fair Play al Barça. La mitad de ellos permitirán a Laporta y sus directivos recuperar el aval de 20 millones. La otra mitad servirán para afrontar una serie de operaciones necesarias.

Gavi, junto a Lewandowski en el duelo frente a Osasuna | XAVI FERRANDIZ

Los 20 millones restantes deben dar Fair Play para inscribir el contrato de Gavi en LaLiga. El jugador de la cantera está inscrito como futbolista del primer equipo por orden judicial, pero el caso está recurrido y pendiente de resolución definitiva. En el Barça creen que esta resolución no se producirá hasta finales de año o principio de 2024. eso sí, quieren inscribir a Gavi a todos los efectos cuanto antes mejor.

Además del contrato de Gavi, también deberá inscribirse la renovación de Xavi y del resto de miembros del cuerpo técnico. Y en enero, con el Fair Play que den todos esos millones, debe llegar Vitor Roque. El brasileño fichó por el Barça por 30 millones de euros más otros 31 en variables. Sigue en el Athletico Paranaense, pero con el compromiso de incorporarse al club azulgrana en enero. Por último, si todavía queda Fair Play, se afrontaría alguna otra incorporación. A Xavi le gustaría doblar la posición de medio centro, para la que solo cuenta con Oriol Romeu.