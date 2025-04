Serra Ferrer: "Si yo fuese el Barça, no me fiaría de este Mallorca"

Nadie, absolutamente nadie, puede hablar con mejor conocimiento del FC Barcelona y del Real Mallorca que el mallorquín Llorenç Serra Ferrer (La Puebla, Baleares, 1953), pues ha vivido intensamente, muy intensamente, lo que es pertenecer, estar y trabajar en ambos clubs. Serra Ferrer fue, en el Barça, director de La Masia y entrenador y, en el Real Mallorca, hizo de todo, entrando como ayudante del entrenador del primer equipo y acabando de técnico y hasta de vicepresidente del ‘Mallorqueta’.

¿Cómo diría que se presenta este Barça-Mallorca de Montjuïc?

Pues creo que, desde el punto de vista del Barça, es un partido incomodísimo y, desde el punto de vista del Mallorca, una oportunidad para seguir soñando. Digo incómodo para el Barça porque la presencia de la final de la Copa del Rey, cuatro días después, es un factor determinante en este tipo de partido, entre guerras, entre semana, con todo tan apretado y, sobre todo, con la obligación absoluta, total, de ganarlo. No solo por lo que representa como paso firme para seguir siendo líder y el candidato nº 1 para ganar la Liga, sino como victoria que te da impulso cara al gran choque, al ‘clásico’, con el Real Madrid en Sevilla.

Se trata de una posible victoria que te da impulso.

Evidentemente, no es lo mismo y eso lo sabe bien Hansi Flick y todos sus jugadores, viajar a Sevilla habiendo resuelto este choque bien, de forma solvente, que pinchando. Y, la verdad, lo que hemos visto en los tres últimos partidos ante Leganés, Dortmund y Celta, al Barça de hoy no le sobra nada, nada, muestra síntomas de empezar a acusar tantos y tantos partidos, todos decisivos aunque, eso sí, estoy convencido de que están pensando que si le ganan al Real Madrid la final, también le ganan la Liga.

No es un equipo fácil este Mallorca, ¿verdad?

Yo, si fuese Hansi Flick, no me fiaría de este Mallorca y estoy convencido de que el técnico alemán piensa lo mismo, por descontado. El Mallorca es un equipo muy incómodo, muy bien construido, que está realizando una de las mejores temporadas de su historia. Un conjunto que se está comportando de forma muy regular, que está arriba por méritos propios y que aún tiene margen de mejora en la tabla y eso le hace muy peligroso, una vez salvada la categoría. Eso sí, el Real Mallorca sabe lo mucho que se juega el Barça en este encuentro y de ahí que Jagoba Arrasate haya dicho que no solo tienen que hacer el partido perfecto, sino esperar que al Barça no le salga su mejor encuentro. Si el Barça baja los brazos o no juega con la intensidad que exige el partido, no lo ganará.

¿Qué partido espera?

El Mallorca, repito, es un equipo incómodo siempre. Le regalará la pelota al Barça, le dejará que la mueva, que la tenga y se hará fuerte con los centrales, que son buenos y que son muy difíciles de sorprender porque son muy sólidos y más con la baja de Lewandowski. Cuando te enfrentas a este Mallorca, los espacios no existen o son reducidísimos, pues con esos tres centrales, más los dos medios que trabajan mucho, mucho, te obligan a ir por las bandas y por las bandas es muy difícil hacer gol. Y no olvidemos que el Mallorca también le mete intensidad al partido, mucha.

Dos equipos muy bien construidos, con estilos distintos y técnicos diferentes.

Tanto Arrasate como Flick son dignos de admirar porque están sacando el máximo partido de sus dos plantillas y, sobre todo, el máximo de cada uno de sus futbolistas, que es una de las características y cualidades de los grandes entrenadores, que mejoran a sus futbolistas y eso es lo que ocurre en ambos casos, un ejemplo sí.

Si le gusta este Barça, también le gusta este Mallorca ¿no?

Pues sí, me gusta mucho, sí. Cada temporada tratamos de buscar, más en charlas con los amigos que entre profesionales, el equipo revelación como nos pasó, por ejemplo, la pasada temporada, cuando a todos nos deslumbró el Girona de Michel. Pues, en esta campaña, yo creo que el Mallorca es el equipo revelación, el que, visto su potencial, los medios que tiene, está haciendo una campaña por encima de sus posibilidades, una temporada brillantísima. Es verdad que en otro escalón respecto al Girona, pero es muy admirable lo de este Mallorca. Sí, es el Girona del 2025.

Tal vez al Mallorca le falte lo que le sobra al Barça: gol.

Tal vez, no, seguro, pero el problema es que el gol siempre ha sido carísimo, cuesta mucho dinero y, además de tener, como tiene el Barça, futbolistas tremendos arriba, encima tienes que tener algo de suerte y que el viento te sople a favor. Nadie puede exigirle al Mallorca que meta muchísimos goles, es imposible. Y, en ese sentido, no podemos señalar a nadie en el Mallorca, cuyo espíritu de equipo es tremendo y eso suple la carencia, tal vez, de enormes figuras.

No hay duda de que Arrasate ha sacado petróleo de esta plantilla.

Su trabajo es extraordinario. Así como el Barça y el Real Madrid están obligados a ser campeones para cumplir su objetivo, el Mallorca está, en estos momentos, muy por encima de lo que era su objetivo, único diría yo, que es salvarse, mantenerse en Primera con solvencia y lo ha logrado superando a equipos con mayor presupuesto y hasta tradición. Y por eso digo que Flick sabe que no lo tendrá fácil.

¿Le gusta todo lo que Flick ha añadido, sumado, al estilo Barça?

Por descontado, me gusta y me ha sorprendido mucho. No esperaba que, en tan poco tiempo, de una manera tan vertiginosa, Flick lograse cambiar al Barça de forma tan radical. La intensidad a la que te somete el Barcelona, provocando un espectáculo admirable, un gran partido, hace que muchos admiren ese fútbol vertiginoso, llevando hasta extremo inimaginables la idea, el criterio futbolístico, la actitud.

Y, encima, con chicos de la casa, de los que usted se cuidó en un tiempo.

La aparición de esos jóvenes me encanta, sí, porque es un aviso para todos los clubs: antes de mirar fuera, miremos lo que tenemos en casa y arriesguemos un poquito. Ahora dirán que el Barça lo hace por falta de dinero, pero eso no es cierto, el Barça lo ha hecho toda la vida, si alguien ha mimado la cantera ha sido el Barça, por algo hablamos tanto y tanto de La Masía, un auténtico tesoro.

Siempre aportan algo bueno, algo muy Barça.

Por descontado, esos chicos aprenden a jugar el ‘estilo Barça’, desde niños y están preparadísimo para jugar en el Camp Nou. En los últimos años han salido un montón de ellos, todos sabemos sus nombres, pero déjeme que cite a Bernal, que cayó lesionado pero que, para mí, es un extraordinario futbolista y que, como el resto de compañeros, defiende la idea, el criterio, el talento, el control, el pase, todo lo que conlleva la marca del Barça, un fútbol fácil, rápido, determinante, global, coral, ofensivo.

¿Entiende lo ocurrido en los tres últimos partidos, Leganés, Dortmund y Celta?

Cuando digo que al Barça actual, al de hoy, no le sobra nada es porque no es fácil llegar al mes de abril, mayo, como si nada hubiese pasado. Las piernas le pesan a todo el mundo y el fútbol que propone Flick es de una intensidad brutal. El Barça jugaba antes 70 minutos a ese ritmo endiablado y, ahora, le cuesta. El termómetro es Pedri. Miremos a Pedri y entenderemos lo que le está pasando al Barça. Pedri es el faro de este equipo y Pedri, ahora, ya recurre muchas veces a la calma, lo que significa que el ritmo vertiginoso que el Barça imprimía antes, ya no es así. Pedri, ahora, ya no juega obsesionado con el pase en profundida; ahora, de tres jugadas, en dos pone pausa y, en la tercera, le mete ritmo e intensidad.

Para acabar, ¿qué le parece Lamine Yamal?

Fantástico, pero deberíamos de pedir un poquito de pausa, de calma, con él, al igual que con el resto de jóvenes, que pueden estar pagando jugar, a un ritmo endiablado, tres competiciones al mismo tiempo, más la selección. No olvidemos, que el cuerpo te pasa factura, te cobra por todo y deberíamos ir con cuidado. No les pidamos tanto, por favor. Pero, sí, es un placer verle jugar. Solo pediría que le acompañase la humildad para que él pueda administrar su talento y su portentoso y ofensivo fútbol con pausa.