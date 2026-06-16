"Sería como un payaso": el rapapolvo a Lewandowski por su visita al Chicago Fire

La visita de Robert Lewandowski a Chicago para conocer de primera mano el proyecto del Chicago Fire sigue generando debate en Polonia. El delantero del FC Barcelona viajó a Estados Unidos durante los últimos días para reunirse con los responsables de la franquicia de la MLS, visitar las instalaciones del club y escuchar la propuesta deportiva y económica de una entidad que sueña con convertirle en la gran estrella de su proyecto.

Sin embargo, lo que parecía una simple toma de contacto acabó convirtiéndose en un asunto mediático en su país. La posibilidad de que Lewandowski apareciera públicamente ante aficionados del Chicago Fire sin haber firmado ningún contrato provocó una dura reacción del exinternacional polaco Jacek Góralski durante una intervención en el programa WP Sportowe Fakty.

"¿Cómo puede un jugador ir allí sin contrato, salir ante los aficionados y ante la gente del club para hablar con ellos? Si no tienes un contrato firmado, es como si fueras un payaso que cree que puede llegar y hacer algo", afirmó el excentrocampista, unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales en Polonia.

Góralski insistió en que una presentación pública solo tiene sentido cuando existe un acuerdo cerrado entre las partes. En su opinión, un futbolista del estatus de Lewandowski no puede exponerse a una situación en la que aparezca ante seguidores y directivos para que, horas después, la operación termine sin concretarse.

"Robert Lewandowski no puede ir a un club, salir allí como un payaso, hablar con todo el mundo y que al día siguiente resulte que vuelve a casa porque finalmente no firma el contrato", añadió durante su intervención.

El Chicago Fire había generado una gran expectación alrededor de la visita del delantero polaco. El club estadounidense quería mostrarle la ciudad, el proyecto deportivo y las posibilidades que tendría dentro de una franquicia que aspira a convertirse en una referencia de la MLS.

De hecho, el principal impulsor de la operación es el técnico Gregg Berhalter, quien trasladó personalmente al atacante la ambición de la entidad y el papel protagonista que tendría dentro del equipo. Sobre la mesa existe una propuesta económicamente muy importante, con un contrato de entre dos y tres temporadas y unos ingresos cercanos a los 20 millones de dólares por campaña.

Pese a ello, Lewandowski, que no llegó a interactuar de manera directa con los aficionados como se queja Góralski, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. El delantero quiere valorar no solo el aspecto económico, sino también cuestiones relacionadas con la calidad de vida, el entorno familiar y el proyecto deportivo antes de decidir su próximo paso lejos de la élite europea.