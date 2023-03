¿Cómo sería el Manchester City de Luis Enrique? Gavi y Pedri, en peligro

Según 'The Sun', si el técnico asturiano llegara al banquillo del City, los dos jugadores azulgranas serían sus objetivos Bellingham y Gabri Veiga serían las alternativas si Pedri y Gavi no llegaran al Etihad Stadium

Después de que 'El Chiringuito' soltara la bomba asegurando que el Manchester City piensa en Luis Enrique si Pep Guardiola finalmente decide marcharse a final de temporada, en Inglaterra ya han empezado los rumores de cómo sería el conjunto 'citizen' con el asturiano en el banquillo. ¿Qué once alinearía y qué jugadores ficharía para ese hipotético City? 'The Sun' parece que tiene la solución.

El rotativo inglés asegura que Luis Enrique, que ha dicho recientemente que le gustaría entrenar en Inglaterra, ya tendría claro los dos fichajes prioritarios que haría, y no gustarán demasiado en Can Barça.

La posible alineación de Luis Enrique en el City con Gavi y Pedri | Agencias/The Sun

El medio británico indica que el gijonés tiene a Pedri y Gavi en su lista de objetivos primordiales. En su hipotético once, tendría a los dos jugadores del Barça en su centro del campo junto a Rodri y de Bruyne, en un cuadrado mágico que, sin duda, daría muchísimas alegrías a la afición 'sky blue'.

Pedri y Gavi, eso sí, no serían las dos únicas opciones. 'The Sun' también apunta que, en caso de no lograr el fichaje de alguno de ambos, el Manchester City tendría en mente también otros dos jugadorazos en el centro del campo: Gabri Veiga y Jude Bellingham. El primero se está saliendo en el Celta de Vigo mientras que el segundo es uno de los jugadores con más 'novias' del mercado.

La posible alineación de Luis Enrique en el City con Bellingham y Veiga | Agencias/The Sun

Así, el primer once que propone 'The Sun' para el Manchester City de Luis Enrique quedaría conformado de la siguiente manera: Ederson, en portería; defensa de tres con Stones, Rúben Dias y Laporte; un cuadrado en el centro del campo con Rodri, Pedri, Gavi y De Bruyne; y una línea de tres arriba con Mahrez por la derecha, Haaland por el centro y Foden por la izquierda. No está mal.

El segundo, con Gabri Veiga y Bellingham, sería el siguiente: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Aké; Rodri, Bellingham; De Bruyne, Gabri Veiga, Phil Foden; Erling Haaland.