"Sería un gran complemento para Lamine pero tiene un asterisco": Así sería el encaje de Luis Díaz en el Barça

El Barça ya trabaja para reforzar al equipo la próxima temporada. Uno de los objetivos es fichar a un delantero que pueda jugar de extremo izquierdo, pero también de '9' y Luis Díaz (28 años) es el que más gusta a Deco. El director deportivo ya apostaba por el colombiano por delante de Nico Williams la temporada pasada y este verano volverá a intentar su incorporación. Preguntamos a algunos especialistas sobre qué impacto podría tener en el Barça.

Bruno Alemany, especialista en fútbol internacional y director del programa Play Fútbol de la SER, apunta de entrada que "sería un fichaje que me gustaría por muchas cosas". En este sentido, recuerda que "es un jugador que se adapta muy bien y tiene cosas muy complementarias con el que tiene que ser tu jugador franquicia en los próximos años, que es Lamine Yamal".

"Un arma mortífera que recuerda a Raphinha"

Para Alemany es clave rodear a Lamine de futbolistas que lo puedan potenciar y Luis Díaz es de estos por su juego sin balón y también por su compromiso defensivo. "Para un extremo con la capacidad para el último pase que tiene Lamine, un jugador que se desmarca tan bien como Luis Díaz es que es una arma mortífera. Luis Díaz se desmarca muy bien: es muy rápido, muy explosivo a la hora de buscar la espalda de un defensor y por eso ha hecho tan buen dúo con Salah en el Liverpool".

Otro factor que valora el periodista es la polivalencia del colombiano. "Se adapta muy bien a la posición de 9, ha jugado mucho en esta posición esta temporada. Además como extremo tiene muy buen uno contra uno: es un jugador que se va del rival, que en los días buenos, además, es imparable en este aspecto". Marc Mayola (periodista y colaborador en 'Catalunya Ràdio', 'Esport'3 y ''Movistar') por su parte, tiene claro a qué jugador del Barça actual le recuerda. "No es un delantero de área pero sí es un delantero de mucha energía, de mirada vertical y afilada hacia portería, que se desmarca con mucha agresividad, que tiene gol y que tiene combinación. Un jugador muy agresivo en todo lo que hace: también en la presión. Es un perfil bastante Raphinha para entendernos".

¿Extremo o '9'?

Mayola subraya que Luis Díaz es de esos futbolistas que incómoda mucho a las defensas. "Es este estilo de delantero que no para quieto, que estresa a los defensas con desmarques en ruptura pero que también te aparece por dentro, que es una cosa que Raphinha ha mejora mucho con Flick. Cuando colocas a un jugador con esta disparo y esta capacidad de girar rápido con esta mirada afilada en zonas interiores también es muy difícil de marcar para los rivales. Y también te puede hacer de 9. Un nueve más móvil, no un 9 tipo Haaland".

El periodista portugués Miguel L. Pereira, autor del libro 'Pasión', que siguió muy de cerca a Luis Díaz en el Oporto, destaca su nivel. "Técnicamente me parece ahora mismo uno de los jugadores más talentosos del mundo. Es un jugador que puede aportar mucho al estilo agresivo de Flick, aunque fichar a Luis Díaz como suplente de Raphinha no me encajaría porque es un jugador que está para ser titular en cualquier equipo del mundo. No sé hasta que punto su carácter le permitiría aguantar una suplencia larga. Es verdad que también puede jugar a pierna cambiada, en el Oporto lo vi jugar algunos partidos en la banda derecha, pero ahí tienes a Lamine, que es el mejor del mundo".

Pereira coloca a Luis Díaz a la altura de jugadores top. "Te diría que tiene más potencial para marcar que Raphinha aunque quizás no tiene tanta disciplina defensiva. El año que se va en enero al Liverpool estaba haciendo una de las mejores primeras partes de temporada de la historia del fútbol luso comparable a Gyokeras ahora con el Sporting o en la etapa de Falcao con el Oporto. Lo que veo más difícil para el Barça es que no veo al Liverpool con la necesidad de vender, y sabiendo que a Salah le quedan dos telediarios, Díaz está llamado a ser el líder del proyecto tarde o temprano".

Bruno Alemany también apunta a otro asterisco importante. "Sí que es verdad que tiene un asterisco, que es un jugador bastante irregular. Puede estar tres semanas sin aparecer aunque en los partidos grandes acostumbra a tener buenas actuaciones. Pero a nivel de rendimiento puro y duro es un jugador al que le cuesta tener continuidad".

Una mirada sobre el futbolista parecida a la de Bojan Krkic padre: "Luis Díaz es un grandísimo jugador, pero sin continuidad en rendimiento. Yo si estuviese en el Barça no le ficharía. Yo lo he seguido cuando estaba en el Porto y ahora en Liverpool. Es un jugador que te hace maravillas y luego desaparece tres partidos o en un partido te hace media hora brutal y desaparece. En Porto llegó a ser suplente y en Liverpool también por la misma razón", apunto en la SER.