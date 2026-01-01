Sergio Sánchez se pronuncia sobre la vuelta de Joan Garcia: "La afición del Espanyol debe entenderlo"

Un derbi entre el FC Barcelona y el Espanyol son palabras mayores. El ambiente que se respira es único y la tensión está por las nubes, más aún a la vista de cómo han transcurrido los últimos partidos. Esta temporada habrá todavía más leña al fuego, con un protagonista claro: Joan Garcia.

No es lo mismo vivir un derbi como aficionado que como jugador. Sergio Sánchez (Mataró, 1986), exjugador del Espanyol, disputó varios enfrentamientos contra el Barça y conoce de primera mano cómo se vive dentro del vestuario y qué espera la afición en un día tan señalado en el calendario. El de Mataró atendió a SPORT durante la jornada del 'Foro Deporte y Salud' para hablar sobre cómo está viendo al Espanyol esta temporada y sobre la vuelta de Joan Garcia.

¿Cómo valoras el inicio de liga del Espanyol?

Después de tantos años en la miseria, el equipo ahora está muy bien. Los jugadores tienen confianza y están sacando resultados, que al final es lo que te da la seguridad para seguir creciendo día a día.

¿Cuál crees que es la clave?

Hay un buen grupo técnico y jugadores de cantera y jóvenes, que han logrado que la afición del Espanyol esté muy conectada con ellos. Era una situación que le hacía falta al club, después de tantos vaivenes, subidas y bajadas, y tanta inestabilidad. La clave ha sido encontrar el equilibrio entre club, afición y equipo. Uno de los máximos responsables es Manolo González.

Sergio Sánchez, disputando un partido contra el Barça / EFE

¿El Espanyol puede seguir con este ritmo de puntuación hasta final de temporada?

Si siguen así, obviamente que sí. Tienen todo para hacer grandes cosas. Ojalá que sea así, porque soy perico y quiero seguir disfrutando del equipo.

En cada derbi, el morbo está servido, pero este lo estará aún más con el regreso de Joan García. ¿Entiendes la decisión que tomó?

Sí y la afición del Espanyol debe entenderla. Era una oportunidad meramente y estrictamente deportiva, en la que no puedes decir que no.

¿Cómo crees que lo recibirán?

Si no quieren animarle, pues al menos que tampoco lo abucheen. Es verdad que se ha ido a la competencia, pero no hay que negar lo evidente. Al final, fichar por el Barça, a su edad, es un paso que tenía que dar. Hay equipos que cuando vienen a firmarte no puedes decir que no.