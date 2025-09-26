En Directo
FC Barcelona
Sergio Busquets se retira a los 37 años: última hora y reacciones, en directo
Sergio Busquets ha anunciado que deja el fútbol cuando termine este año su andadura en el Inter de Miami
El mundo del fútbol ha reaccionado con emoción y respeto a la decisión del medio centro de Badía. Sigue en directo en SPORT.es los mensajes para el mítico medio centro del Inter de Miami, FC Barcelona y selección española
El futbolista ha mostrado imágenes emotivas de su carrera a través de la red social de Instagram.
Deulofeu
Sergio Busquets es un referente para los canteranos. Gerard Deulofeu se ha acordado de él. El ex barcelonista lo considera "una leyenda" y lo consdiera una "LEYENDA con mayúsculas"
Sergio Ramos
El jugador de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos ha sido uno de los primeros en valorar la figura del que fuera su compañeros de fatigas durante mucho tiempo en la selección española.
Ambos ganaron juntos el Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2012, Ramos no está retirado oficialmente de la Roja, pero ya ha dejado de entrar en las convocatorias mientras juega en el fútbol mexicano a sus 39 años. Busquets colgará las botas con 37 años después de que ya se despidiera de la selección al término del Mundial de Qatar del 2022.
Sergio Ramos es el futbolista que más veces ha defendido al camiseta de España, con 180 partidos, seguid por Iker Casillas con 167 y en tercer lugar ya entra Sergio Busquets con 143.
Despedida
Sergio Busquets ha anunciado a través de las redes sociales que cuelga las botas cuando termine este año con el Inter de Miami.
A su actual equipo le quedan cinco partidos de liga regular, además de los play-off, para los que están ya clasificados.
La campaña se cierra el 6 de diciembre con la final de la MLS.
- Las intenciones del Barça con Rashford
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
- Flick prueba un once con rotaciones para Oviedo
- La excepción de Laporta con De Jong
- ¿Cuánto le cuesta al Barça cada partido en Montjuïc?
- ¿Quién es Baba Kourouma, la nueva sorpresa de Hansi Flick?
- ¡Confirmado! El primer clásico Madrid - Barça de la temporada ya tiene fecha y horario