Sergio Busquets se retira a los 37 años: última hora y reacciones, en directo

Sergio Ramos

El jugador de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos ha sido uno de los primeros en valorar la figura del que fuera su compañeros de fatigas durante mucho tiempo en la selección española.

Ambos ganaron juntos el Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2012, Ramos no está retirado oficialmente de la Roja, pero ya ha dejado de entrar en las convocatorias mientras juega en el fútbol mexicano a sus 39 años. Busquets colgará las botas con 37 años después de que ya se despidiera de la selección al término del Mundial de Qatar del 2022.

Sergio Ramos es el futbolista que más veces ha defendido al camiseta de España, con 180 partidos, seguid por Iker Casillas con 167 y en tercer lugar ya entra Sergio Busquets con 143.