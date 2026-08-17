Sergio Busquets sobre su infancia: "He tenido que lidiar con la presión de ser hijo de"

Sergio Busquets ha comenzado este lunes su nueva etapa profesional como técnico asistente del Barça Atlètic, integrándose en el cuerpo técnico de Juliano Belletti mientras completa el curso de entrenador. Tres años después de su salida del primer equipo, el de Badia del Vallès vuelve a casa para formarse desde dentro y aprender el día a día de un staff técnico.

El club celebra su retorno: su inteligencia táctica, su capacidad para interpretar el juego y el respeto que genera en cualquier vestuario lo convierten en un perfil ideal para acompañar a los jóvenes talentos de la Masia.

La infancia que lo marcó: presión, madurez y carácter

Busquets nunca ha ocultado que crecer siendo hijo de Carlos Busquets, exportero del Barça, le obligó a convivir desde muy joven con una etiqueta difícil de evitar. Él mismo lo resumió con una frase que define su trayectoria: "He tenido que lidiar con la presión de ser hijo de, y quizás me ha influido de forma positiva".

Carlos Busquets, junto a Sergio Busquets: de padre a hijo / SPORT.es

Aquella exigencia lo empujó a madurar antes que muchos compañeros, a construir una personalidad fuerte y a entender que debía demostrar cada paso por méritos propios. Su estilo, basado en la inteligencia y la sencillez, nació también de esa necesidad de diferenciarse del apellido.

Una carrera irrepetible

Debutó con el primer equipo en 2008 y se convirtió en pieza clave del Barça del sextete. Elegancia, colocación, lectura táctica y una capacidad única para dar sentido al juego definieron su fútbol. Con la Selección Española disputó cuatro Mundiales, tres Eurocopas y se convirtió en uno de los mediocentros defensivos más influyentes de su generación.

Tras 18 años en el Barça y dos temporadas y media en el Inter Miami, anunció su retirada en 2025 con un emotivo vídeo que emocionó al mundo del fútbol.

Vida personal y negocios: estabilidad y visión empresarial

Junto a Elena Galera, madre de sus tres hijos: Enzo, Levi y Romeo, Sergio Busquets ha construido una vida familiar sólida y discreta. La pareja, que se prometió en 2024 tras más de una década juntos, prepara una boda en la que estarán presentes amigos íntimos como Messi, Jordi Alba o Luis Suárez, figuras con las que el excapitán del Barça mantiene una relación muy estrecha desde su etapa en el club.

Fuera del terreno de juego, Sergio Busquets ha construido una carrera empresarial tan sólida como su trayectoria deportiva, impulsada por una visión estratégica que le ha permitido diversificar y consolidar un auténtico imperio. Su apuesta por la innovación lo llevó a convertirse en inversor de Heura Foods, una compañía de proteína vegetal que se ha convertido en referente europeo en alimentación sostenible.

Paralelamente, amplió su presencia en el mundo empresarial asociándose con Thiago Alcántara, Álvaro Morata y Nacho Fernández en Manolo Bakes, la firma de repostería famosa por sus "manolitos", que ha experimentado una expansión meteórica en los últimos años.

Busquets también mantiene un fuerte vínculo con la formación deportiva a través de su propio campus de verano, un proyecto destinado a jóvenes futbolistas donde transmite los valores y la metodología que marcaron su carrera. A todo ello se suma una destacada actividad en el sector inmobiliario, con inversiones en Les Botigues de Sitges y el Empordà, donde posee parcelas y residencias de alto valor que reflejan su apuesta por proyectos a largo plazo y de alta rentabilidad.

Gracias a esta diversificación, el excapitán del Barça ha consolidado un patrimonio estimado entre 45 y 50 millones de dólares, fruto de una combinación de éxito deportivo, visión empresarial y una gestión estratégica de sus inversiones.

Aprender para liderar

Aunque aún no dispone de la titulación para ser primer entrenador, Busquets quiere formarse desde dentro, observar, participar y absorber el funcionamiento de un cuerpo técnico profesional. El Barça valora especialmente perfiles como el suyo para acompañar a los jóvenes del filial en su salto al primer equipo.

Su objetivo es claro: crecer desde un segundo plano antes de asumir mayores responsabilidades.

Busquets vuelve al Barça con la misma serenidad, exigencia y discreción que lo definieron como jugador. Su nueva etapa en el Barça Atlètic es el inicio de un camino que promete prolongar su influencia en el club, ahora desde la pizarra y no desde el césped.