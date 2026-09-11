Sergio Busquets se ilusiona con la Champions y avala a Cesc Fàbregas en clave Barça

Sergio Busquets no es, para nada, un habitual en las presencias públicas, pero el exjugador del FC Barcelona y actualmente asistente de Juliano Belletti en el Barça Atlètic se estrenó en el EA7 World Legends Padel Tour 2026 y desde Roma concedió unas declaraciones en las que, entre otras cosas, habló del altísimo nivel que está exhibiendo el FC Barcelona y sus posibilidades para conquistar la ansiada Champions League.

Sergio Busquets se incorpora al Barça Atlètic como técnico asistente / FC BARCELONA/EFE

"Ojalá, ojalá, todos estamos muy contentos y muy ilusionados. Todavía queda mucho, acaba de empezar la temporada, pero ojalá que sea así. El Barça tiene un gran entrenador, muchísimos grandes jugadores y por qué no, ojalá sea así", fue la respuesta de Busi a la pregunta de si el cuadro azulgrana tenía posibilidades de conquistar la Champions League.x

Elogios a Cesc Fàbregas

En sus breves palabras destacaron los elogios hacia su excompañero en el Barça Cesc Fàbregas, que sigue haciendo historia al frente del Como 1907 tras llevarlo a la Champions League y estrenarse con goleada este jueves (4-1) al RB Leipzig. Cuestionado sobre qué equipo de la Serie A le está llamando la atención, Busquets respondió: "De los que más me gustan está el Como, no solo por Cesc, sino por los jugadores. El año pasado fue histórico y ojalá les vaya muy bien", deseó.

Y Busi fue más allá al considerar queel Como "con el entrenador que tienen y la idea si siguen la misma línea, seguro que van a dar mucha guerra. El formato nuevo de la Champions da posiblidades a esos equipos y seguro va a estar ahí", vaticinó.

Sergio Busquets y Cesc Fàbregas, juntos en el Barça / JOSEP MARIA AROLAS

Incluso, no descarta ver a Cesc en el Barça si mantiene esta grandísima progresión como técnico. "Los grandes entrenadores pueden entrenar a los grandes equipos yo creo que Cesc va camino de ello. No sé si luego se dará, si él querrá, pero si todo el camino sigue igual, puede ser que sí, claro", respondió Busi.

Sobre el pádel y su estreno en el circuito de Legends, Busquets aseguró: "Está bien hacer deporte y estoy contento de disfrutar del torneo. Hay muchos excompañeros que juegan muy bien. Candela y Rakitic están a un nivel muy alto, disfrutan durante la semana y se nota la practica que tienen después de dejar el fútbol", concluyó.