Sergiño Dest puede dejar unos millones al Barça

Sergiño Dest ha realizado una temporada encomiable en el PSV asentándose como el lateral que prometía cuando fichó por el Barça. En el PSV ha encontrado su ecosistema perfecto para triunfar y a sus 25 años ha alcanzado la plena madurez tras superar una dura lesión de rodilla. Dest está en el escaparate hace meses y ahora el Bayern se ha interesado por ficharle. Según 'ED', el club bávaro ha preguntado ya por el futbolista estadounidense y ha pedido tiempo para acometer la operación. Primero desean cerrar el fichaje de Ismael Saibari, mediocentro ofensivo del PSV, para luego negociar la llegada de Dest. Buena noticia para el Barça porque tiene un porcentaje de la futura venta.

Dest acabó fichando por el PSV tras una cesión que acabó con una importante lesión. A pesar de ello, el club holandés apostó por el futbolista y ejerció la opción de compra quedándose con el lateral por unos 10 millones de euros. El Barça se quedó el 20 por ciento de los derechos esperando su revalorización y tiene claro que este verano puede volver a hacer caja con un jugador que tuvo mala suerte como blaugrana y que no llegó en el mejor momento deportivo del club.

Según la información que se baraja en Eindhoven, el Bayer necesita vender algún futbolista para recomponer su plantilla antes de abordar el fichaje de Dest. Y la cifra del traspaso podría llegar hasta los 25 millones de euros, cinco de los cuales irían parar a las arcas del club blaugrana.

Sergiño Dest ha manifestado en más de una ocasión que este es el verano idóneo para dar el salto hacia un equipo con mayores aspiraciones en Europa y escuchará ofertas a pesar de estar agradecido al PSV. Ha sonado par algunos equipos de Premier League, pero el Bayern podría hacerse con sus servicios. El futbolista, incluso, bromeo con un posible regreso al Barça, equipo con el que mantiene aún relación con algunos futbolistas como Araujo. Dest dejó claro que se veía con potencial para, ahora sí, ser titular en el lateral blaugrana. La irrupción del Bayern deja claro que Dest puede dar un nuevo paso en su carrera...y el Barça ingresar unos millones que pueden ser clave para el mercado de fichajes.