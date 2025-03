Sergi Samper: "Yo estaba cagado, ahora los canteranos son más atrevidos"

Es el único jugador que empezó en la FCB Escola con seis años que llegó a debutar con el primer equipo blaugrana sin pasar por ningún otro club. Después de disputar 17 partidos con el primer equipo jugó en el Granada, Las Palmas, Vissel Kobe y Andorra hasta recalar en el fútbol polaco.

Centrocampista 100% Barça y persona extraordinaria nos ha atendido con su amabilidad de siempre en el programa ADN Masia que en Sport dedicamos cada martes a la mejor cantera del mundo.

¿Cómo estás viviendo la experiencia de jugar en el Motor Lublin?

No conocía la liga polaca pero hablando con el entrenador y los jugadores españoles que juegan esta liga me informé y la verdad es que estoy muy contento. Estoy disfrutando del fútbol que es lo que más me interesa

¿Con la presencia de Robert Lewandowski y Szczesny en el barça, Polonia es blaugrana?

Es tremendo lo que se vive aquí con el Barça. Es la primera vez en la historia que tienen en Polonia a dos jugadores en el Barça y dos tan importantes. Aquí la gente siempre me pregunta por el Barça y se está transmitiendo toda la pasión culé. En mi equipo hay dos Lewandowskis ya que este es un apellido muy normal aquí.

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el fútbol base del Barça?

Yo pasé 18 años en el Barça. Lo disfruté muchísimo. Veo imágenes de esa época y todavía se me ponen los pelos de punta. Teníamos un equipazo y mantengo contacto con muchos de ellos. Jon Toral, Roger Riera, Keita Balde, Jean Marie Dongou, Grimaldo, Bellerín....No me quiero dejar a nadie. Disfrutábamos mucho dentro y fuera del campo.

Sergi Samper logró dorsal del primer equipo el pasado verano / FCB

¿Qué diferencias notas entre los nuevos canteranos del Barça y los de tu época?

La sensación que tengo con las nuevas generaciones es que no conocen el miedo. Yo recuerdo cuando iba a jugar mi primer partido y sabía que iba a ser titular y sinceramente estaba cagado. Estaba supernervioso y estos jugadores dan la sensación de que nunca les quema el balón. Yo me notaba por dentro muy tenso. Veo a lamine y Cubarsí y yo no me veía preparado para rendir así el primer día. Les veo mucha personalidad.

¿Te convence el actual Barça?

Estoy disfrutando mucho. Me alucina como juegan y además con tantos canteranos. Siempre nos ha ido bien con muchos jugadores de casa. Me encanta que estén muchos canteranos en el primer equipo. Estoy disfrutando con ellos. Veo todos los partidos. Los veo con una mezcla de aficionado culé y como profesional. Te fijas en la táctica y otros detalles. Este año estoy muy tranquilo y me siento muy identificado con este equipo

Define uno por uno a los canteranos del primer equipo del Barça

Lamine: Talento

Cubarsí: Filtrador

Marc Casadó. Equilibrio

Eric García. Personalidad

Alejandro Balde: Velocidad

Gavi: Pundonor

Dani Olmo: Magia

Fermín López: Intensidad

Marc Bernal: Reloj

Héctor Fort: Velocidad

Iñaki Peña: Saber estar

Ansu Fati: Encarador

¿Cómo ves el protagonismo de Marc Casadó y Marc Bernal en la posición que mejor dominas?

A casadó lo veo espectacular. Ya lo tenía visto de la temporada pasada pero jugaba a veces de lateral pero siempre digo que cuando un jugador canterano destaca en las categorías inferiores está preparado para el primer equipo porque el estilo de juego es el mismo y le llevamos ventaja a los de fuera. Lo está haciendo muy bien. Defensivamente, Casadó es un animal. Marc Bernal es un perfil que me impactó mucho porque es más joven. Tiene una zurda espectacular. Es un prototipo de mediocentro que incluso me gusta más, muy técnico y con una gran facilidad para filtrar balones. Ojalá se recupere muy bien.

¿Alguna vez has pensado que tenías que haber llegado más tarde porque Busquets nunca fallaba?

lo pensé muchas veces. El mediocampo del barça era una locura y Busi no tuvo ni un resfriado y no me dio ninguna opción de jugar. Yo me veía a un buen nivel pero entiendo que los entrenadores primaron el corto plazo. Yo cuando me fui cedido fue porque luis Enrique me recomendó irme pero yo quería quedarme en el barça. Mi sueño no era ser futbolista, mi sueño era triunfar en el Barça y yo con 16 años tuve grandes ofertas pero nunca quise irme. Wenger me quería para el Arsenal pero yo era muy culé y quise quedarme y no me arrepiento nada.

Sergi Samper, con la camiseta que le convierte en uno más de la plantilla / FCB

¿Qué entrenadores te marcaron en la base? ¿Cómo ves a Sergi Milà en el filial?

Víctor Sánchez me marcó mucho. sergi milà me entrenó en la FCB Escola con seis años. Eusebio me hizo debutar y tengo un gran recuerdo. De Sergi Milà no tengo ninguna duda como entrenador. Conoce la metodología como nadie y es una persona espectacular. La situación del Barça atlètic es límite y está difícil y ojalá se puedan salvar. Yo viví un descenso y a veces la experiencia en estas categorías cuenta mucho.

¿Qué les recomendarías a los jugadores con ofertas del extranjero?

Yo les diría que elñ Barça es con mucha diferencxia el mejor club del mundo. Lo pensaba antes y ahora que he vivido mucho lo creo todavía más. Yo les diría que estar en el Barça siempre es una gran oportunidad. yo no me arrepiento de no haber ido al Arsenal a pesar de que me querían y yo ni quise ir a hablar con wenger porque quería jugar aquí. Cumplí mi sueño y no me arrepiento de nada porque sigo siendo muy culé.

¿Te ves volviendo al Barça?

Ojalá que sí. Barcelona es mi casa y el Barça el club de mi vida. Me encantaría trabajar en la cantera del Barça.

Háganlo posible. Sergi Samper es ADN Masia al mil por mil.

Gracias. Ya veremos. De las cosas que más me llenan es ver jugadores de la cantera del Barça desarrollándose. Me gustan mucho Toni Fernández y Dani Rodríguez.