Sergi Roberto, "preparado" para ser el primer capitán si marcha Busquets

"Me haría mucha ilusión, pero creo que Sergio Busquets es el mejor capitán posible", aseguró el reusense "Ha habido campañas que han ido más allá del tema futbolístico", lamentó

Sergi Roberto es el actual segundo capitán de la plantilla azulgrana. Termina contrato igual que el portador del brazalete, Sergio Busquets, pero mientras el de Badia podría salir y se le vincula con la MLS aunque todas las opciones están abiertas, el de Reus espera renovar. Si se dan las dos circunstancias, Roberto se convertiría en el primer capitán del equipo azulgrana.

"En algún partido he lucido el brazalete de capitán. Tengo que reconocer que me haría mucha ilusión ser el primer capitán, pero creo que Sergio Busquets es el mejor capitán posible para el equipo. Yo estoy preparado para serlo cuando él decida, pero espero que se quede muchos años", manifestó en la entrevista concedida al 'Tu diràs' de RAC1.

"Piqué era el ánima del equipo"

Para Sergi Roberto es "un orgullo" ser el segundo capitán, rango al que ascendió tras la retirada de Piqué. "Me quedé muy triste, es una decisión que nos ha afectado mucho a todos porque era el ánima del equipo y llevaba alegría al vestuario. Lo echaremos en falta porque es una persona que siempre queda en la memoria de todos", admitió.

"Hace dos años, los capitanes fuimos los únicos es reducirnos el sueldo"

Sergi Roberto aseguró que se ha sido injusto con algunos jugadores, y no solo con el grupo de capitanes. "Ha habido silbidos o comentarios que a veces van a hacer daño y que no son la realidad, pero nosotros nunca hemos dicho nada negativo y siempre estamos para lo que el club necesite. Ha habido campañas que creo han ido más allá del aspecto futbolístico: temas salariales, por ejemplo, de jugadores que lo han dado todo por el club y que no se lo merecen", explicó.

Y recordó el azulgrana que "los capitanes también han hecho un esfuerzo. Hace dos años fuimos los únicos en hacerlo, pero nosotros no quisimos decir nada".