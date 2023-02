Sergi Roberto lamentó el penalti no señalado por manos de Fred

"El árbitro me dice que tenía las manos pegadas..." "Esperemos que la lesión de Pedri no sea nada, porque es imprescindible para nosotros"

Sergi Roberto lamentó el penalti no señalado por unas claras manos de Fred dentro del área que podrían haber dado la victoria al FC Barcelona ante el Manchester United (2-2). El capitán del Barça fue protagonista directo de la jugada y se quedó con la sensación de que su remate impacta en el brazo extendido del centrocampista de los 'red devils'.

"He rematado y creo que le ha dado en la mano, pero el árbitro me dice que tenía los brazos pegados al cuerpo", aseguró un Sergi Roberto que desveló también el enfado del banquillo: "Me han dicho que le pidiera al árbitro que revisaran la jugada desde el VAR y así lo he hecho, pero me ha dicho que ya la habían revisado y que el brazo estaba pegado al cuerpo".

Para el capitán blaugrana la acción fue determinante en el desarrollo del partido: "Un empate es mejor que una derrota, pero nuestro objetivo era ganar para ir con la victoria a Old Trafford. Hemos peleado hasta el final con ese remate al palo y ese posible penalti... una lástima".

Sergi Roberto también valoró la lesión de Pedri: "Me ha dicho que tenía dolor en el cuádriceps. Esperemos que sea lo mínimo posible, porque Pedri es imprescindible para nosotros". E incidió en las bajas con las que afrontará el partido de vuelta el conjunto blaugrana: "Gavi será baja por sanción, así que si me toca jugar estoy a disposición de Xavi".

Sobre el encuentro y la eliminatoria, explicó: "Podría ser una eliminatoria de Champons League. Ha sido un partido de mucha exigencia y esperamos poder resolver la eliminatoria en el partido de vuelta. Antes del partido ya habíamos hablado de ser inteligentes, porque son dos partidos. Ellos están cómodos cuando el partido es de ida y vuelta y vamos a tener que estar muy atentos a esto en el partido de vuelta".