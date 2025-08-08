Sergi Roberto lamenta la situación con Ter Stegen

El FC Barcelona cerrará este domingo su pretemporada particular con el encuentro frente al Como, correspondiente al Trofeu Johan Cruyff (21:00 horas). Uno de los alicientes del encuentro, además de la presentación de la plantilla a la afición, será el reencuentro de Sergi Roberto y del entrenador Cesc Fàbregas con su exequipo.

A la espera de que el técnico comparezca en rueda de prensa este sábado en la previa del encuentro, el futbolista nacido en Reus pasó por 'Jijantes' para valorar el encuentro frente al combinado catalán. "Cuando me dijeron que había la oportunidad de jugar en el Barça, sobre todo, me hacía ilusión volver al Camp Nou, después de estos años en Montjuïc, más que jugar contra el Barça; pero no ha podido ser", dijo en el citado canal de Twitch.

El problema de la capitanía

Sergi Roberto fue el primer capitán del Barça durante su última temporada como blaugrana, la 2023/24, y lamentó la situación que está viviendo Ter Stegen, a quien han apartado de la capitanía hasta que se resuelva el expediente disciplinario que se le ha abierto, tras no haber aceptado firmar el informe médico de sus problemas lumbares.

"Es una situación muy delicada entre el club de mi vida y un muy buen amigo mío. Me sabe muy mal que la situación haya llegado a este punto. He ido hablando con Marc este verano, le he visto un par de veces. A nadie le hubiera gustado que se llegase a este punto, pero espero que acabe de la mejor manera posible, aunque la cosa está un poco mal", comentó.

En el mismo espacio fue preguntado por el procedimiento que se seguía cuando él estaba en el Barça para que el vestuario votase a los capitanes. "Normalmente, se vota en un papelito con cuatro nombres y se depositan en una urna. Cada año se ha hecho diferente, pero con Flick no sé cómo se va a hacer", explicó.

Iñigo, Iñaki Peña y su futuro

También se refirió a la salida de Iñigo Martínez rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudí: "No sabía nada. Estuve con él un año solo, pero fue espectacular. No solo como jugador, como persona y compañero, es una baja muy importante".

Así como al posible fichaje de Iñaki Peña por el Como: "Es muy buen portero. El año pasado lo demostró en los partidos que jugó. Para mí es un portero de primer nivel. Con la situación que hay ahora en el Barça en la portería, igual es momento de que vaya a otro sitio para que juegue más a menudo y tenga más oportunidades, que en el Barça está ahora difícil".

Por último, desveló sus planes de futuro cuando cuelgue las botas como futbolista. Por el momento, tiene contrato con el Como hasta el 30 de junio de 2026, pero aseguró que le gustaría ser entrenador cuando se retire. "Me gusta Cesc cómo trabaja, su manera de ver el futbol y transmitirlo. ¿Por qué no? Me gustaría ser su ayudante en un futuro", concluyó.