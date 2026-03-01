Sergi Roberto: "Hay que creer y estoy seguro de que este Barça puede remontar"

Sergi Roberto, a sus 34 años, está viviendo su segunda temporada en el Como 1907. El de Reus está feliz en un equipo que ha crecido de forma desorbitada y se encuentra muy bien adaptado con su pareja y cuatro hijos. Instalado en el norte de Italia, Sergi atiende a SPORT mostrando la ilusión que siente por un proyecto que de la mano de Cesc Fàbregas ha pasado de la Serie B a pelear por los puestos europeos y estar en semifinales de la Coppa italiana. El Inter lo espera en la ida, el mismo martes que el Barça debe remontar un 4-0 en las semifinales de la Copa del Rey. Idéntico resultado que en 2017, el equipo blaugrana levantó con Sergi Roberto anotando un gol histórico frente al PSG.

¿Qué tal su vida por Italia?

Por aquí todo bien, pasando un poco de frío, ahora un poco mejor, pero bien.

¿La adaptación ha parecido muy rápida?

Estoy ya en el segundo año. Una nueva experiencia después de estar en el Barça, el club de mi vida. Ahora estoy en otro club, el Como y muy contento. El año pasado fue un poco diferente, era un equipo que acababa de subir de Serie B, era un proyecto nuevo, que estaba empezando. Sigue siendo un proyecto en sus inicios, pero estamos arriba en la tabla. Hemos dado todos un paso adelante. La temporada es muy buena.

El Como no sigue tanto al estilo italiano, yo diría más que juega con el estilo Barça

¿Cómo se explica este cambio? Hay muchos jugadores nuevos, es evidente, pero también se puede observar un equipo muy reconocible...

Hablando con los jugadores de la Serie B, me dijeron que desde que Cesc cogió al equipo, la manera de jugar, todos los entrenamientos...cambió la idea de juego radicalmente, muchos cambios de jugadores, quedamos pocos desde que llegué, pero la idea, el estilo siempre ha sido el mismo. Se puede ver con un año entero trabajando con los mismos jugadores se plasma mejor. Aquí en Italia se habla mucho del Como, no sé si desde fuera también. Somos uno de los dos o tres equipos que hacemos un fútbol más diferente. No tanto al estilo italiano, yo diría más el estilo Barça. De tener siempre el balón, etcétera y disfrutamos muchísimo.

¿El estilo Barça de Hansi Flick se refiere?

Sí, aunque Cesc también es un entrenador que se adapta mucho al rival contra el que jugamos. A veces dejamos que el contrario tenga el balón para robar y marcar al contragolpe. A la contra también somos muy buenos. En líneas generales presionamos mucho, con balón somos verticales, a Cesc le gusta llegar mucho al área. En estadística somos de los que menos goles recibe. Todo esto habla muy bien del equipo y del míster.

Sergi Roberto celebra un tanto // Como 1907 / COMO 1907

¿Cuál es su rol dentro del equipo?

Aportar sobre todo experiencia. Somos un equipo super joven, con jugadores de 19, 20 años la mayoría. Los fichajes, todos los españoles son muy jóvenes y se necesita la experiencia que puedo aportar. Llevo toda la vida en el mejor club del mundo y trato de ayudarles. Hay situaciones nuevas para jugadores a los que trato de echar una mano y en el equipo juego en el centro del campo aportando el estilo que aprendí de pequeño en el Barça.

¿En Como ha dejado de ser un jugador comodín para ser un centrocampista puro?

Aquí juego siempre en el medio del campo. A veces por cambios tácticos juego más a un lado o centrado, más ofensivo o defensivo. El míster se adapta al rival, cómo hacerles daño, hay variedades, pero siempre estoy en el centro del campo.

Me la jugué bastante fichando por el Como, pero no me arrepiento

¿Cómo se vive fuera de la zona de confort que es el Barça?

Muy bien. Era difícil irse de lo que es tu casa toda la vida, el club que quiero y soy el fan número 1, que es el Barça, pero dentro de mí tenía esas ganas de vivir otra experiencia, otra cultura, otro país y al final llegó el año pasado. Para la familia también ha sido un gran cambio. Lo he afrontado con muchas ganas y no me arrepiento de haber elegido al Como. Estoy muy a gusto por la vida personal como en el fútbol.

¿Pero se la jugó bastante en un principio fichando por un recién ascendido?

Me la jugué bastante. Era un equipo de Serie B que acababa de ascender, arriesgué, pero me lo tomé como un reto. También es verdad que desde que supe que me iba del Barça estaba hablando con Cesc, desde un principio me dio seguridad. Me explicó muy bien el proyecto, cómo sería en el futuro. No me arrepiento. Tomé un buen reto y que ha salido super bien. De la Serie B a pelear por puestos de Europa, te habla muy bien del proyecto, el entrenador y el club. Es un equipo con tantos españoles, con Cesc, varios catalanes, te sientes un poco como en casa. No ha sido tan diferente.

¿De qué manera explicaría cómo es su nuevo club para los que no lo conocemos?

Es un club que está cambiando mucho. La ciudad deportiva está en constante construcción. Cesc me dijo que antes no tenían una sede fija, que iban cambiando. Desde que llegué han cambiado todo: el gimnasio, los campos, todo está en constante construcción, de un club nuevo, con las cosas bien hechas. Ha empezado con lo básico, con la ciudad deportiva. No es un club que tiene dinero invierte y después se olvide, sino que quieren que en el futuro sea uno de los clubs más importantes de Italia con gente joven.

Cesc ya es muy bueno y seguro que solo está en el comienzo de ser un grandísimo entrenador

Con Cesc como el líder de todo

Me contó el proyecto en verano y el perfil de jugador que se ficha, la ciudad deportiva, comedor... en todo ha sido la pieza clave. Si no estuviera de entrenador, no hubiera ido. Ha sido la pieza importante de tomar la decisión, igual que ha pasado con varios compañeros.

¿Lo analiza como un entrenador con madera de un grande o aún lo ve progresando en Como?

Esperamos continuar aquí en el Como más tiempo, eso sería bueno para el club. Tiene la ambición de ser un técnico de los mayores clubs de Europa. En un año en la Serie A ya tenía ofertas de clubs muy grandes, y yo que estoy con él en el día a día te puedo decir que es un entrenador muy bueno. Ya lo es ahora mismo. Su futuro es enorme. Disfruto día a día. Me gustan los entrenamientos, cómo ve el día, transmite, plantea los partidos... Seguro que es solo el comienzo y será un grandísimo entrenador.

Sergi Roberto, junto a Cesc Fàbregas / Como 1907 / COMO 1907

Ya era un líder como compañero y futbolista.

Fue super joven capitán en el Arsenal y te dice un poco de la magnitud de jugador que hablamos. Era muy inteligente, jugó en varias posiciones y tenía esto de competir, siempre quería ganar, de entrenador lo hace igual. También le gusta mucho aprender, habla con otros entrenadores para coger ideas. Como él ha dicho, ha tenido técnicos de métodos diferentes, formas de ver el fútbol, ha cogido cosas de cada uno y lo está plasmando en su carrera.

¿Le gustaría seguir en el Como o emprender la aventura que había hablado en Estados Unidos?

Ahora estoy muy bien aquí, somos una familia, con mucha gente joven, me recuerda cuando estaba en el Barça B. Todos jóvenes, con la ilusión de empezar nuestra carrera deportiva. Un club nuevo que está empezando en la Serie A. Si los resultados acompañan y podemos pelear por cosas bonitas, ojalá pueda seguir, ojalá el míster pueda continuar y todos los jugadores porque el grupo es increíble.

¿Como está viendo a su Barça?

No me pierdo ningún partido. Los veo francamente bien. La temporada anterior fue increíble por los títulos y la manera de jugar y competir. Están peleando por todos los trofeos, están vivos en todas las tres competiciones, en la Copa no fue como esperaban en la ida, pero hay que confiar en este equipo, que hicieron partidazos. Me alegro que les vaya tan bien.

Habla de la remontada en la Copa del Rey, usted fue protagonista de la última gran noche en el Camp Nou con la remontada al PSG, ¿ve posible la remontada?

Todo empieza por creer en la remontada. Por lo que leo los jugadores y entrenadores están con esta mentalidad. Sinceramente, lo veo posible. El rival es muy fuerte, pero nosotros, cuando marqué el último gol, estábamos ante uno de los mejores del mundo como es el PSG. Hay que creer, volviendo al Camp Nou. Quizá el ambiente no sea el mismo, por desgracia no está al máximo, pero se puede y la afición estará con ellos. La afición se sumará a tope. Hay que creer y confío en que el equipo puede remontar.

La clave es marcar pronto para remontar, aunque tampoco hay que volverse loco

¿Cuál es la fórmula: salir en tromba, marcar dos goles en cada parte como dice Flick?

Para nosotros fue clave marcar un gol muy temprano, si empiezas con intensidad y tiras la puerta desde el primer minuto, la afición, los jugadores se crecen más. Tampoco hay que volverse tampoco loco. El Atlético es muy peligroso al contragolpe, con jugadores de alto nivel arriba, que atacan muy bien los espacios. Es clave el inicio de partido, marcar lo más rápido posible.

Vuestra remontada fue poco ortodoxa, con usted entrando en el campo en el minuto 73 con un 3-1 y 3 goles por remontar.

Me acuerdo que estaba calentando cuando marcó Cavani y decíamos en la banda, pues nos toca marcar 3 goles y quedaban apenas 15 minutos. Al final es creer en ello, Neymar estuvo increíble, Leo también fue increíble, todos debíamos confiar para hacer 3 goles 15 minutos Estoy seguro de que este Barça puede remontar.

Sergi Roberto logró un gol de leyenda ante el PSG / EFE

¿Falta liderazgo en este Barça?

Hay grandísimos capitanes, con una mentalidad muy buena, jugadores que se van a crecer en este nivel, es en estos momentos es cuando se ven a los jugadores buenos, los buenos de verdad. Estoy convencido de que el Barça darán todos un paso al frente, los veo con carácter, estoy seguro que van a darlo todo. Se van a dejar la piel en los 90 minutos.

En la Champions se dice que no se puede ganar con la línea defensiva tan arriba.

Es complicado ganar la Champions de todas las maneras, todos atrás, presionando, es lo más complicado que hay, confío en este estilo de juego, se pueden ajustar cosas, si tengo que morir con un estilo lo hago con el del Barça. Se fueron a nada de estar en la final. A mí me gusta mucho. Hay que continuar así. Siempre se pueden ajustar cosas y mejorar.

El Barça sin La Masia sería otro club, no existiría

Usted fue el único jugador de La Masia en el primer equipo durante mucho tiempo, ¡cómo han cambiado las cosas!

Con Xavi ya empezaron a subir Fermín, Lamine, Casadó... Ahora está Marc Bernal, Gerard Martín... La Masia es lo especial de este club, hay que cuidarla. Desde Xavi se viene haciendo, el sentimiento de un jugador de cada uno no es el mismo que de fuera. Se nota, se siente, estoy muy orgulloso y hay que seguir en esta línea.

¿No se puede entender el Barça sin La Masia?

Sería otro club. El Barça sin La Masia no existiría.

¿El socio Sergi Roberto podrá votar?

Estaré aquí en Italia, no podré.

¿Sigue el proceso electoral?

No, yo sigo los partidos, lo que se habla y las candidaturas, no lo estoy siguiendo.

¿Cómo ve desde fuera el entorno Barça?

Lo he vivido tanto desde dentro, que lo mejor es no leer ni escuchar, aunque te llega casi todo, te van saliendo cosas solo que abres internet. Veo todos los partidos del Barça, el resto no me interesa mucho. Me interesa ver a mis amigos ganar partidos y títulos. Con cuatro hijos no me da por mucho más.

Sus hijos ya serán del Barça y del Como...

(Sonríe) Los gemelos de año y medio no entienden nada. Los otros mayores son fans del Barça y Como, tienen el Cat culé y todo.