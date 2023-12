Sergi Roberto: "Aunque estemos en construcción hay que ganar los partidos"

Sergi Roberto señaló el madrugador gol de Arthur Vermeeren como clave en la nueva derrota decepcionante cosechada por el Barça, esta vez ante el colista del Grupo H, el Royal Amberes (3-2), en el cierre de la fase de grupos de la Champions League.

"Nos marcan en el primer minuto y eso te obliga a ir a remolque todo el partido. Cuando vienes de una derrota, empezar perdiendo tan pronto te afecta mentalmente", resumió el capitán del Barça, que resumió el sentimiento del vestuario en estos difíciles momentos: "Nos vamos cabreados, porque aunque ya estuviéramos clasificados siempre queremos ganar".

Sergi Roberto reconoció que la derrota contra el Girona ha dejado al equipo con ciertas dudas: "Veníamos de hacer buenos partidos y fue un encuentro en el que pudo pasar de todo, pero el resultado no fue bueno. Veníamos a Bélgica con la intención de ganar para olvidarnos de la derrota contra el Girona e irnos con buenas sensaciones, pero no ha podido ser". El de Reus invitó a sus compañeros a pasar página y centrarse ya en la visita a Mestalla del sábado: "Ahora hay que centrarse en la Liga para no dejarnos más puntos".

El capitán del Barça se refirió a las palabras de su entrenador, Xavi, tras la derrota contra el Girona, alegando que el conjunto blaugrana aún es un equipo en construcción: "Estoy de acuerdo con lo que dice el míster, pero aunque estemos en construcción hay que ganar los partidos".

Pese a las dos últimas decepciones, Sergi Roberto quiso ver el futuro con optimismo: "El equipo está unido, estamos en los octavos de final de la Champions League y estamos seguros de que vamos a pelear la Liga hasta el final".

El capitán blaugrana se refirió a Oriol Romeu, al que puede afectar anímicamente su error en el 1-0: "Todos nos vamos cabreados por el resultado. Recibir un gol tan pronto no es bueno ni para Oriol ni para mí ni para el equipo, pero somos una familia y en los momentos difíciles es cuando hay que estar unidos, con la afición también".