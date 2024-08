Sergi Roberto se ejercita en las instalaciones del Barça

Nuevo capítulo en el culebrón de Sergi Roberto. Mientras la plantilla azulgrana sigue preparándose en esta pretemporada antes de que el curso oficial dé el pistoletazo de salida, el futbolista de Reus sigue esperando a que se resuelva su futuro.

Su contrato con el FC Barcelona finalizó el pasado 30 de junio, por lo que lleva más de un mes sin formar parte de la entidad blaugrana. Tras las vacaciones estivales, Hansi Flick convocó a los efectivos disponibles para realizar los primeros entrenamientos en grupo, así como los rutinarios controles médicos.

Entre los citados, no figuraba Sergi Roberto, puesto que al no haber alcanzado un acuerdo de renovación con el Barça, no figura entre los futbolistas de la plantilla catalana. De hecho, no está inscrito en LaLiga.

Sin embargo, el que fue capitán del FC Barcelona durante la temporada pasada no ha dejado de entrenarse en solitario. Él mismo lo ha ido publicando en su perfil de Instagram. Lo más sorprendente de todo es que, en alguna ocasión, lo ha hecho en las instalaciones del club culé, concretamente, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El de Reus los ha hecho siempre sin la nueva equipación de entrenamiento del Barça, con camisetas de su patrocinador Nike. A la espera, todavía, de si tendrá hueco en el proyecto de Hansi Flick, Sergi Roberto sigue ultimando su preparación de cara a la nueva temporada.