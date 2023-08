Sergi Roberto, sobre Dembélé: "No sabíamos nada, tampoco es que hable mucho"

El capitán azulgrana ha repasado en zona mixta la victoria (1-0) contra el AC Milan Sergi Roberto no ha podido evitar las preguntas sobre el futuro de Ousmane Dembélé en el equipo azulgrana

Ousmane Dembélé está siendo el protagonista de la actualidad azulgrana recientemente. La marcha del jugador francés ha eclipsado la victoria del equipo contra el AC Milan (1-0) tras su decisión de fichar por el PSG.

El capitán del primer equipo, Sergi Roberto, ha respondido en zona mixta a las preguntas sobre el futuro del francés en Barcelona. El canterano no ha podido evitar sentir lástima por la marcha del jugador, que se producirá en los próximos días.

"Una lástima. Es un jugador muy importante para nosotros. Nos hubiese gustado que se hubiese quedado con nostros, lleva muchos años y es un jugador muy querido. Pero hay que seguir, tenemos grandes jugadores y podemos competir con cualquier equipo como se ha visto hoy".

Sobre si se sentía decepcionado con la situación, Sergi Roberto ha sido claro: "Lo estamos. Cuando quieres una persona, te sabe mal que decida otra opción. Al final cada uno decide lo mejor para él. Él sabe que era un jugador muy imporante para nosotros, se lo hemos dado todo. Le deseo todo lo mejor".

El capitán azulgrana ha sido preguntado si el vestuario tenía indicios de una posible marcha del jugador: "No es un jugador que hable mucho. Estábamos leyendo que se iba, nosotros tampoco sabíamos qué decisión había tomado. Le deseo todo lo mejor, es un buen compañero y amigo. Hemos querido que se quedara, pero no ha podido ser. Hasta que no empezó a sonar, no me lo terminaba de creer. Él estaba muy contento en el Barça, no sabíamos nada".

La nota positiva la han dado los nuevos debutantes, que han ilusionado a la afición azulgrana: "Todos han estado muy bien. Es una pasada tener estos jugadores tan buenos en la casa. El Barça ha demostrado que confía mucho en la Masía, tenemos grandes jugadores para el futuro. Necesitan seguir trabajando, me quedaría con todos ellos".