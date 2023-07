Sergi Roberto: "La Champions es uno de los objetivos"

El nuevo capitán del Barcelona reconoció que "estoy muy contento e ilusionado de llevar el brazalete, es algo de lo que siempre estaré orgulloso" "Confiamos en que todos podamos ser inscritos y estar disponibles para el primer partido de Liga, confío en el club"

El centrocampista Sergi Roberto, nuevo capitán del Barcelona, reconoció que ya se ha imaginado levantando la Champions League y que para él es un orgullo y una gran responsabilidad llevar el brazalete. En una entrevista al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio, el jugador catalán destacó que ganar el máximo título europeo "es uno de los objetivos".

Ser primer capitán

"Suena muy bien. Estoy muy contento e ilusionado. Es un nuevo paso en mi carrera y sobre todo estoy muy orgulloso después de haber pasado toda mi vida en el club. Es algo que siempre quedará y de lo que siempre estaré orgulloso. Ya era uno de los cuatro capitanes y ser ahora el primero es una gran responsabilidad".

"Es un sueño. Ya fui capitán en el cadete, el juvenil y el Barça B, y ser ahora capitán del primer equipo son palabras mayores. Puyol, Xavi, Iniesta, Leo y Busquets... Seguir los pasos de estos grandes jugadores y grandes amigos es un honor. Aprovecho para darles la enhorabuena a los otros tres capitanes. Ter Stegen ya lo era, pero De Jong y Araujo son nuevos. Formamos un gran equipo".

Fichaje de Oriol Romeu

"Ayer lo hablaba con él. Jugamos juntos el Mundial sub'20 y se marchó al Chelsea. Él tenia 21 años y yo 20. Y doce años después ha vuelto. Está superilusionado. Cuando su nombre sonaba le escribía mensajes. Él tenia ganas de venir desde el primer momento. Estoy muy contento. Es un gran amigo y también un gran jugador que nos ayudará".

Su rol en el equipo

"Aún no he tenido una conversación concreta con Xavi. Siempre me hacen esta pregunta. Estoy disponible para lo que necesite el entrenador y el equipo, sea de lateral o en el centro del campo. Mi objetivo siempre es estar al cien por cien".

Más fichajes

"Sabemos cuál es la situación y si no viene ninguno más tenemos una plantilla muy buena. Si vienen más, serán bienvenidos, porque servirán para hacer un equipo mejor".

Inscripciones

"No pensamos en la posibilidad de que no todos puedan ser inscritos. Confiamos en que todos podamos ser inscritos y estar disponibles para el primer partido de Liga. Confío en el club y en lo que se está haciendo".

Leo Messi

"Nos hacía ilusión sobre todo que pudiera volver y jugar con él. Al final se intentó y no fue posible. Fue una lástima. A todos nos hacía ilusión. Los que no habían jugado con él nos preguntaban. Hubiera sido muy bonito y especial, pero no ha podido ser".

Champions League

"Es uno de los objetivos. La Liga demuestra cómo ha ido la temporada, pero viendo de donde venimos, nos hace ilusión. Creo que tenemos un equipo que puede competit. El año pasado nos tocó un grupo complicado, pero pudimos pasar. Hay que aprender de los errores, pero nos hace ilusión la Champions. Será muy especial. Lo tenemos en la mente. Aunque sabemos que no se puede ganar si en la Liga no compites. Creo que el equipo lo puede hacer y tenemos que luchar por la Champions"

Levantar el trofeo como capitán

"Me lo imagino y ojalá lo pueda hacer. Sería espectacular".

Traslado a Montjuïc

"Es un año difícil para la afición y para nosotros. No es nuestra casa, pero entre todos tenemos que conseguir que Montjuïc lo sea. Con el apoyo de la afición. Será complicado no jugar en el Camp Nou, pero ahora es cuando tenemos que estar todos más unidos que nunca y creo que en el primer partido de Liga la afición estará con nosotros".

Posible llegada de Mbappé al Real Madrid

"Con él sube mucho el nivel, es uno de los mejores jugadores del mundo. Veremos qué pasa con este culebrón. Pero mejorará el equipo donde vaya".

Le queda un año de contrato

"Lo afronto como un año para disfrutar de ser el capitán. No pienso más allá. Solo pienso en dar lo mejor en los entrenamientos y en los partidos".