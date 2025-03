Sergi Milà: "Este es el camino a seguir"

Sergi Milà no pudo debutar con un buen resultado como técnico del Barça Atlètic, pero el equipo azulgrana mostró destellos de cambio y el técnico que atrevió a vaticinar que "se ha visto el inicio de algo que va a ser muy bonito en las próximas 12 jornadas". Para el nuevo entrenador del filial, el partido de los suyos en Tarragona ante un potente Nàstic "es el camino a seguir".

"Tenemos una muy buena plantilla, una de las mejores de la categoría, y jugando de esta manera tendremos más éxitos que fracasos", comentó Milà, que se quedó "con la identidad mostrada por los futbolistas, protagonistas con el balón, intensos en la recuperación y presionantes. Claro que tenemos que corregir errores, porque siempre los hay, y a pensar ya en el partido contra Osasuna B, porque tenemos que hacernos muy fuertes en el Johan".

FCB

"Los chicos están convencidos, esto lo vamos a sacar"

La derrota en el derbi catalán no afectó a la moral del grupo y Sergi Milà explicó que "tras estar con los chicos después del partido, he visto que sus caras son de convencimiento. Están logicamente fastidiados por el resultado, porque nos llevamos una derrota, pero son conscientes de que lo que han hecho en el campo es un cambio de dinámica. Tenemos 12 partidos y estamos convencidos de que esto lo vamos a sacar", aseguró el entrenador del equipo azulgrana.

Aleix Garrido: "En el vestuario no hay ninguna preocupación"

Por su parte, el capitán, Aleix Garrido, también se mostró optimista. "Salimos jodidos, pero estoy muy orgulloso del equipo. Creo que iniciaremos algo muy bonito. Se ha visto la identidad, jugamos muy bien y fuimos superiores al rival", explicó el de Ripoll.

Y se mostró convencido de que "puliendo detalles en las áreas, seremos un equipo muy competitivo. Tenemos la mejor plantilla de la Primera RFEF y no hay ninguna preocupación en el vestuario, no miramos la clasificación. El equipo tiene mucha hambre y está muy motivado. Nos quedan 12 finales y nos tenemos que proponer ser los mejores en estas 12 jornadas. Yo no tengo duda", sentenció el capitán.